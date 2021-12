Bufera al GF Vip, le donne della casa contro Alfonso Signorini

Arriva la bufera al GF Vip: donne della Casa contro Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Vip va avanti e le dinamiche nella Casa sono sempre succose e all’ordine del giorno.

Questa edizioni rispetto alle altre, però, sembra molto meno severa rispetto alle regole. Molte volte vengono aperte delle discussioni e il conduttore Alfonso Signorini le lascia passare senza troppi giri di parole.

Proprio per questo, alcune donne della Casa sono contro il conduttore e trovano che il direttore di Chi abbia delle preferenze palesi.

Vediamo quali sono le donne del GF Vip contro Alfonso Signorini

Le donne della Casa contro Alfonso Signorini: guerra al GF Vip

Alcune donne della Casa sono contro Alfonso Signorini, perché lascia sempre stare quello che dice o fa di sbagliato Soleil Sorge.

Nel corso della scorsa puntata, la gieffina si è scontrata contro l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

Soleil ha detto, in un momento totalmente inopportuno, alla concorrente: “Hai più plastica che personalità“.

I concorrenti si stavano preparando per fare la foto di Natale per la copertina di Chi e la Sorge ha detto questa frase rovinando la bella atmosfera che c’era in Casa.

Alfonso ha però “giustificato” Soleil invitando il cast ad essere meno pignolo e a farsi scivolare addosso alcune battute che secondo lui non sono così pesanti.

Francesca Cipriani, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Jessica Hailé Selassié si ritrovano in stanza arancione per commentare l’accaduto.

“Quello che dici tu non ha lo stesso peso di quello che dice lei” dice sconcertata Miriana e agiunge: “Quello che dici tu in uno stato di rabbia è scorretto“.

Tutte e quattro credono che gli autori e Alfonso abbiano una sorte di protezione nei confronti di Soleil.

“Niente, cancellato. Ok, andiamo avanti” sottolinea Miriana facendo riferimento al modo in cui Signorini abbia declassato l’argomento e lo scontro tra la Sorge e Sophie.

A parlare adesso è Francesca, una delle concorrenti più arrabbiate nei confronti della gieffina: “Io non voglio rimetterci la salute. Soleil non ha chiesto scusa, però Lulù si è dovuta alzare e fare le scuse“.

“Ha detto ‘Andiamo avanti’, quindi se lo avessi detto io aprivamo un caso. Dato che lo ha detto lei è ok. Allora andiamo avanti. Mah! Gli altri anni se dicevi una cosa sbagliata uscivi, quest’anno c’è il discorso delle intenzioni” commenta Sophie, palesemente in disaccordo con il comportamento di Signorini. Lei è fermamente convinta che Soleil abbia un trattamento di favore.

Jessica rimarca un’altra frase detta dalla gieffina che è passata in secondo piano: “Aveva detto anche che Gianmaria è come uno scarafaggio, che anche se lo butti nell’acido non muore mai“.

Un discorso simile venne fatto anche da un concorrente della scorsa edizione che venne squalificato seduta stante.

Soleil a malapena chiese scusa e comunque la produzione non ha preso nessun provvedimento nei suoi confronti.

“Siamo arrivati a dei livelli secondo me è il pubblico da Casa che ci deve aiutare” conclude Miriana lanciando un messaggio ai telespettatori.

Finalmente la Casa del GF Vip si espone nei confronti di Soleil Sorge. E’ innegabile che la produzione abbia una preferenza e anche questo fa parte del gioco, ma continuando a lasciarle passare, la gieffina non imparerà niente e anzi continuerà in modo ancora più cattivo