E’ stato uno dei ballerini più amati di Amici: ecco com’è oggi

Francesco Mariottini, uno dei ballerini più apprezzati delle scorse edizioni di Amici di Maria De Filippi: è diventato oggi e cosa fa nella vita

Sicuramente i fan di “Amici” di Maria De Filippi lo ricordano bene. E’ stato uno dei grandi protagonisti delle passate edizioni del noto talent show di Canale 5. Parliamo di Francesco Mariottini, che si è fatto conoscere nel programma come apprezzato ballerino dell’edizione 2007/2008 dello show. Fu la stagione in cui a vincere fu Marco Carta, che all’epoca ottenne un successo straordinario.

Anche se non è riuscito a vincere, Francesco si mise in evidenza come uno dei talenti più bravi, tanto da rimanere nell’organico della trasmissione entrando nel corpo di ballo dei danzatori professionisti che accompagnano le esibizioni dei ragazzi. Tuttavia, Mariottini ha lasciato questa esperienza dopo due anni, preferendo il mondo del teatro e delle compagnie di danza a quello della tv.

Francesco Mariottini, cosa fa oggi il “super” ballerino di Amici

Ballerino di danza classica, Francesco aveva fatto da subito centro per la sua innegabile bravura, ma anche per un piacevolissimo aspetto estetico, che aveva colpito positivamente il pubblico. In più, quando si esprimeva dava la sensazione di una persona umile e per bene. Anche per questo riuscì a conquistare moltissimi fan, che lo hanno sempre seguito con aspetto.

Oggi Mariottini fa parte del famoso Balletto di Montecarlo, nel quale lavora dal 2016. L’artista ha spiegato che non è stato difficile dire addio alla tv, perché a lui non interessava apparire in video ed essere famoso, ma solo danzare ed esprimere la propria arte in palcoscenici prestigiosi.