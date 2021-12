Fidanzato Jessica Morlacchi: un amore “dolcissimo”

Il fidanzato di Jessica Morlacchi ha instaurato con lei un rapporto dolcissimo. I due hanno fatto sognare i fedeli sostenitori di lei.

Jessica Morlacchi è nota al pubblico del piccolo schermo per essere stata la leader e la cantante de I Gazosa, il gruppo che durante i primi anni 2000 ha fatto ballare migliaia di adolescenti. Dopo un periodo di pausa, la cantante ha scelto di tornare sul piccolo schermo degli italiani e da quel momento la sua carriera è stata tutta in salita.

Di recente Jessica è diventata una delle ospiti fisse di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Quest’esperienza è nata un po’ per caso, in quanto era stata chiamata per una puntata sola, ma in pochi minuti è riuscita a fare breccia non solo nel cuore del pubblico del piccolo schermo ma anche degli addetti ai lavori che hanno scelto di premiarla.

Proprio in quello studio la Morlacchi aveva confidato di essere alla ricerca dell’amore ed ora ha raccontato ai telespettatori di averlo trovato. Ecco chi è il fidanzato di Jessica Morlacchi che da qualche tempo le fa battere il cuore.

Davide: chi è il nuovo fidanzato di Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi ha presentato sul piccolo schermo degli italiani il suo nuovo fidanzato. Il nome del giovane che è riuscito a conquistare il cuore è Davide e non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.

Tra loro ci sono 6 anni di differenza, ma questo tempo che li separa non ha rappresentato alcun problema per la loro relazione che invece prosegue a gonfie vele. Tant’è che la cantante ha confidato ai telespettatori di Rai 1 di provare emozioni con lui che non riusciva a provare da diverso tempo ormai.

Davide, il fidanzato di Jessica Morlacchi, è un pasticcere e cioccolatiere ed ha conquistato la cantante e la sua famiglia attraverso le sue creazioni. Il loro è un amore dolcissimo e sembrerebbe essere davvero la persona che lei aspettava da tempo di incrociare lungo il suo cammino. Tant’è che durante il corso del suo intervento da Serena Bortone è apparsa più emozionata che mai, segno che la vicinanza di lui le provoca forti emozioni.

Davide è un ragazzo semplice e dolce e sono state proprio queste sue due caratteristiche ad aver colpito l’ex leader dei Gazosa, tra l’altro sembrerebbe che stiano progettando un possibile ritorno sulle scene musicali nostrane, e noi non possiamo che augurargli il meglio per questa nuova dolcissima storia d’amore.