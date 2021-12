Delia Duran, amore al capolinea con Alex Belli: il gesto forte di lei spiazza tutti

Delia Duran ed Alex Belli sono arrivati al capolinea? Il gesto forte di lei non lascia alcun dubbio e lascia tutti i fan senza parole.

Delia Duran e Alex Belli, dopo la scorsa diretta di lunedì scorso al Grande Fratello Vip dove lui è stato squalificato dopo aver violato le distanze di sicurezza, sono finiti sulla bocca di tutti. Non è passato inosservato l’eccessivo avvicinamento di lui a Soleil Sorge e tanto ha fatto discutere il loro rapporto.

Tant’è che l’attrice aveva pensato di interrompere la loro relazione, presentandosi al confronto con tutta la voglia di volerla fare finita ma una volta rivista l’ex stella di Centovetrine ci ha ripensato. Insieme sono usciti dal programma ed hanno dichiarato di voler lavare i panni sporchi in famiglia dopo essere stati settimane al centro dell’attenzione mediatica.

Ora, a loro insaputa o forse no, lo sono stati ancora una volta in quanto sono stati beccati in treno a litigare e il gesto di lei conferma che le cose non sono tutte rose e fiori.

E’ finita tra Alex Belli e Delia Duran? Il gesto di lei non lascia dubbi

Alex Belli e Delia Duran sono stati paparazzati insieme da alcuni utenti del web mentre litigavano. Chi ha avuto modo di vederli ha immortalato il tutto in alcuni scatti e li ha inviati a Novella 2000, che ha condiviso il tutto sul web.

La coppia ha avuto una bella discussione, ma non si comprendeva il loro discorso. Chi ha avuto modo di assistere alla scena ha chiarito che la carrozza in cui si trovavano era piuttosto vuota e i due parlavano a bassa voce.

Quello che non hanno potuto fare a meno di descrivere, però, è stato il gesto di Delia Duran che ha tolto ogni dubbio su una possibile crisi tra loro dopo quello che è successo nella casa del Grande Fratello Vip.

Delia, durante la discussione con l’ex stella di Centovetrine, si è tolta l’anello e glielo ha lanciato . Un gesto senza dubbio molto forte da parte che l’attrice, che appare ora più che mai visibilmente scossa da quanto è accaduto sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5.

Alex Belli dopo il GF Vip riuscirà a riconquistare la fiducia di sua moglie o ormai è troppo tardi per tornare indietro? Tra l’altro anche il rapporto con Soleil Sorge, dopo la squalifica dal programma, non è di certo dei migliori. Lei gli aveva addirittura portato le valigie per farlo uscire dal programma.