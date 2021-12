Federica Panicucci assente a Mattino Cinque: tutta la verità

Federica Panicucci è senza dubbio una delle presentatrici più seguite. Vanta di una carriera incredibile, anche perché è in televisione da oltre vent’anni. Nel periodo in questione ha lavorato molto per accrescere la propria carriera, arrivando fino a diventare uno dei volti simbolo di Canale 5. Proprio per questo non vederla improvvisamente in tv sconvolge tutti, ma c’è la motivazione.

Essere una conduttrice del calibro di Federica Panicucci è una conquista importante. E’ un volto visto quotidianamente dal pubblico a casa che non perde una solo appuntamento con le notizie e i reportage che riguardano gli eventi più importanti della giornata. Infatti, non vederla più in televisione a condurre l’imperdibile Mattino Cinque, sbalordisce. Come mai? E’ stata cacciata? Ha avuto un problema grave? La stessa placa qualsiasi dubbio: racconta la verità prima che lo facciano gli altri.

Federica Panicucci è una voce importante nel mondo della televisione. Oltre ad avere acquisito nel corso della carriera un certo rapporto con il pubblico, che la ama, riesce a comunicare in maniera diretta con i telespettatori.

Senza fronzoli e giri di parole, riesce ad arrivare al punto della questione, anche quando pone delle critiche importanti nei confronti di programmi della rete nella quale lavora. L’ultimo duro attacco al Grande Fratello Vip spiazza, ma di certo non può passare inosservato.

Una conduttrice con così tanto potere e visibilità che attacca il reality che è il più seguito su canale 5, indica quanto successo vanti. Allora perché non si fa più vedere? Te lo dico io, ti spiego tutte le ragioni.

Federica Panicucci è la grande assente, ecco perché!

La televisione è il suo pane quotidiano, questo è certo! Ma non vive solo per il lavoro. Infatti, il suo cuore è colmo d’amore. Lo sappiamo in quanto sono saltati fuori dei retroscena sul suo matrimonio incredibile, il quale ha fatto sognare tutti. Essere famosi, amati e con così tanto seguito non è facile se si vuole anche condurre una vita normale. Proprio per questo a volte bisogna fare delle decisioni e prendere una strada, e lei senza dubbio ha deciso quella che vuole intraprendere.

Non si può fare tutto, anche perché la vita di qualsiasi essere umano, è ricolma di impegni. Questi hanno a che fare con il lavoro, la famiglia, e tutto il resto. Specialmente in ambito lavorativo bisogna fare una certa selezione, anche quando si raggiunge un livello di notorietà di questa tipologia.

La grande assente di Mattino Cinque lascia la conduzione al collega, Francesco Vecchi. Il giornalista, anch’esso molto amato, è pronto a spiegare i motivi del perché la compagna di squadra del format di Mediaset si è assentata.

La questione riguarda il fatto che già giorno 10 dicembre lei ha salutato affettuosamente tutti, perché non sarà presente? Perché dovrà condurre due importantissimi programmi televisivi durante le vacanze di Natale: concerto della Vigilia di Natale dall’auditorium della Conciliazione a Roma, e poi la sera di Capodanno, il 31 dicembre con Capodanno in Musica.

Gli spettacolo inediti sono visibili su Canale 5 in diretta, con l’obiettivo di rendere ancora più gioiose le feste. Visto che sono solo due giorni, perché allora levare del tutto la sua presenza a Mattino Cinque? E’ semplice, deve anche stare al fianco dei propri cari, non si può vivere solo di lavoro, il Natale è amore!

Ma non temete, perché c’è dell’altro: la verità è che dal 10 gennaio torna a condurre il format! Non è ancora pronta per dire addio al suo amato pubblico, deve assentarsi, ma solo per poco.