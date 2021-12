GF Vip daytime 15/12/21, gieffina in preda alla passione svela: “Lo sento uomo”

Al GF Vip, la concorrente non è riuscita a trattenere la passione svelando che cosa pensa di lui in confessionale.

Il daytime del GF Vip è tornato con il botto sul piccolo schermo degli italiani, mostrando loro che cosa sta succedendo in queste ore nella casa più spiata d’Italia dopo la diretta di fuoco condotta da Alfonso Signorini lunedì scorso.

Si parte subito parlando del triangolo amoroso che ha visto protagonisti Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Quest’ultima non sa se proseguire o meno con il suo percorso all’interno della casa più spiata a causa di quanto è successo, ma i suoi compagni di viaggio l’hanno spronata a restare e non darla vinta all’ex stella di Centovetrine.

C’è però chi la pensa nell’esatto opposto come ad esempio Miriana Trevisan che dopo averla vista stare male, ha ammesso di avere voglia di andare da lei e dirle che ora sa esattamente come ci si sente a stare male a causa di qualcuno. In quanto secondo lei starebbe provando sulla sua pelle quello che lei ha fatto provare agli altri durante il corso di queste settimane al GF Vip, ricordando quando l’ha fatta piangere a causa delle sue parole.

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sempre più vicini al GF Vip

Anche Davide Silvestri non se la sente di condannare interamente Alex Belli, in quanto crede che entrambi abbiano le loro colpe. “E’ un gioco finito male“ ha commentato Manila Nazzaro, condividendo il pensiero del suo compagno di viaggio in quanto sono stati entrambi a muovere le pedine di questa storia e non ha fatto di certo tutto quanto lui.

Quest’ultimo, tra l’altro, prima di andare ha lasciato dei biglietti nascosti al Grande Fratello Vip per organizzare una sorta di caccia al tesoro per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma lei non ha assolutamente apprezzato.

Atmosfera completamente diversa, invece, quella che si respira per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. I due sembrerebbero aver chiarito finalmente ogni incomprensione ed hanno passato la notte insieme nella Love Boat dove si sono coccolati e sussurrati parole d’amore.

Anche tra Miriana e Biagio sta nascendo una certa simpatia. Dopo di tutto lei non ha mai nascosto di provare una certa attrazione nei suoi confronti. Attrazione che non va a toccare soltanto la parte fisica, ma anche quella mentale. “Lo sento uomo“ ha svelato in confessionale l’ex ragazza di Non è la Rai.

Ad essersi sbilanciata tanto è stata lei, mentre lui ama restare sulle sue, anche se non le risparmia numerose attenzioni che a lei piacciono da impazzire.

Tra i due sta nascendo un nuovo amore al Grande Fratello Vip? Lui l’ha definita il suo regalo di Natale inatteso.