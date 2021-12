Uomini e Donne puntata 15/12/21, Andrea Nicole abbandona: Gianni esagera

By

A Uomini e Donne è andata in onda la puntata più difficile di sempre. Andrea Nicole ha lasciato il programma e Gianni non si è risparmiato.

Prima di passare alla tronista, si inizia con Gemma Galgani. La dama sta continuando la conoscenza con il suo nuovo cavaliere, ma anche qualcun altro ha messo gli occhi su di lui. Parliamo di Elena che chiede al cavaliere di voler ballare, lui rifiuta affermando che ha intenzione di conoscere la dama di Torino e nessun’altra per il momento.

Questa scatena la reazione del suo ex corteggiatore, che più che focalizzarsi su di lei si concentra su Armando Incarnato e la pettinatura da lui utilizzata. Il cavaliere partenopeo, stranamente, riesce a mantenere la calma e decide di lasciare lo studio per evitare una sfuriata in puntata.

Maria mette la musica e Gemma e il suo nuovo corteggiatore ballando insieme, contenti di proseguire con questa conoscenza. Ora però i toni si fanno decisamente più accesi e al centro dello studio arrivano Andrea Nicole e Ciprian mano nella mano. I due hanno hanno un importante annuncio da fare.

Andrea Nicole massacrata a Uomini e Donne

Andrea Nicole chiede scusa a tutti e in particolar modo ad Alessandro, il suo altro corteggiatore, ma è successo qualcosa fuori dal suo controllo. Ciprian, dopo il messaggio fuori luogo di ieri, l’ha raggiunta a casa sua senza avvisare la redazione.

Il corteggiatore, quando era stato accompagnato dalla redazione, aveva notato il nome di un bar e lo ha cercato su internet scoprendo l’indirizzo di lei. I due passano la notte insieme e il mattino seguente avvisano la redazione: abbandoneranno il programma.

Gianni e Tina massacrano Andrea Nicole, accusandola di essere una persona disonesta e poco seria, perché così facendo ha preso in giro tutti. Inclusa la redazione. L’opinionista si scaglia anche contro Roberta, accusandola di essere a conoscenza di tutto ma lei ribatte che non ha mai sentito la sua collega al di fuori del programma.

Nemmeno Tina ci va giù leggera, affermando di non aver mai provato simpatia nei suoi confronti e di averlo sempre nascosto ma ora sa che non si sbagliava. Sperti chiede alla padrona di casa che cosa ne pensi di questa situazione, non parlando intuisce che ci sia rimasta male.

Maria è dispiaciuta perchè avrebbe voluto che lei avesse avvisato la redazione e tutto si sarebbe risolto. E’ delusa perchè ritiene che Ciprian avrebbe potuto aspettare senza metterla in una situazione del genere, dove ad uscirne peggio è solo la tronista. Augura il meglio ad Andrea ma ritiene che Ciprian non sia così preso.

La conduttrice ci tiene a precisare che non rinnega mai la sua scelta su di lei, quella di averla resa una tronista.