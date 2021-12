Stefano De Martino, da Amici al successo: l’incredibile trasformazione

Stefano De Martino è considerato un sex symbol. Scopriamo come è cambiato nel corso degli anni. Le foto testimoniano la trasformazione

Da ballerino lanciato dal super talent “Amici” a conduttore di successo. Apprezzato per le sue doti artistiche prima, ma anche per un aspetto estetico piacevole che di certo non lascia indifferenti. Stefano De Martino oggi non è più un ballerino professionista, ma ha virato su un lavoro diverso. Rimane, però, il suo grande talento. All’epoca di “Amici” era davvero un ragazzino, ma seppe mettersi in mostra per la sua bravura. Poi è cresciuto, ed è venuto fuori un uomo a tutto tondo, assolutamente a suo agio nel mondo dello spettacolo.

Da conduttore ha avuto esperienze importanti a “Made in Sud” e soprattutto in “Stasera tutto è possibile”, trasmissione leggera che ha avuto un grande successo. Quando debuttò era il 2010, a soli 21 anni si mise subito in mostra. Abbandonato lo stile da ballerino, oggi appare molto diverso: tanti tatuaggi e un modo di vestire che colpisce sia quando è casuale, ma anche quando è più elegante.

Stefano De Martino, l’incredibile cambiamento rispetto al 2010

Stefano indossa con piacere anche cravatte e giacche, con un tocco di eleganza che viene esaltato da un fisico statuario. Insomma, un fascino quasi senza pari: tantissime donne e uomini vanno letteralmente matti per lui. Già nel 2010 seppe farsi notare per il suo aspetto esteriore, ma non solo. Quell’edizione è rimasta nella storia, perché fu vinta da Emma Marrone: oggi una delle cantanti italiane più importanti.

Molti ricordano De Martino per la sua love story con Belen Rodriguez: dalla loro relazione è nato il piccolo Santiago, fino ad ora l’unico figlio dell’artista di origini campane. Come è cambiato negli anni? Chiaramente dieta perenne, un bel po’ di palestra e anche qualche opportuno lavoretto ai denti per sistemare il sorriso. Inoltre un corpo ricoperto di tatuaggi che gli danno quel tocco estroso che tanto piace.