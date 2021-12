Quattro primi piatti facili e veloci per un Natale speciale

Non si può negare che i primi piatti siano una delle portate più importanti durante le cene di Natale! Subito dopo l’antipasto, facoltativo, entra in gioco uno dei protagonisti del tuo pranzo o cena. Sapere i trucchetti del mestiere ti permette di fare sia una bella figura, che di realizzare tutto in tempo. Il motivo? Si tratta di ricette facili, ma soprattutto velocissime!

Capita spesso che ci si preoccupi per la preparazione dei primi piatti, ma non temere perché in cucina si può avere successo soltanto mettendo in pratica le giuste mosse. Queste sono semplici, ma devono essere un mix perfetto di fantasia e regole, perché come è ben noto, quando si preparano i piatti, è necessario rispettare i dettami più importanti. Creatività, accorgimenti e tanta voglia di cucinare, sono i principali ingredienti segreti. Ti mostro come fare in pochissimo tempo le ricette perfette.

Le tradizioni si rispettano, ma puoi anche dare uno strappo alla regola! Ti svelo quattro idee geniali per preparare dei primi piatti da leccarsi i baffi. Sembra assurdo, ma a volte proprio le ricette che sembrano le più difficili da realizzare per la loro particolarità, in realtà sono più semplici del previsto. Non ci credi?

Se vuoi procedere con le portate, scopri le ricette per fare i secondi piatti in dieci minuti, sono squisite. Ricorda che in cucina basta rimboccarsi le maniche, ricordare le idee basilari, e non perdersi ma’ d’animo.

Cucinare per gli altri è un gesto d’amore, ecco come devi fare per non sbagliare un solo colpo.

Primi piatti da leccarsi i baffi in poche e semplici mosse

Ti svelo come stravolgere i piani in un batter d’occhio, ma se vuoi puoi anche acquisire delle pietanze di altre tradizioni. Ad esempio la ricetta per le pettole pugliesi è facilissima, bisogna soltanto rispettare alcuni dettami culinari, e non avrai alcun problema. Se invece, vuoi sbalordire tutti, e in primis te stesso, scopri quelle che sono delle ricette uniche, originali, e che possono piacere a tutti, anche a chi ha altri gusti come i vegani. Le quattro ricette sono pratiche e veloci!

Crespelle radicchio e noci

Questa ricetta è la prima che ho in serbo per te, ed è unica e gustosa. Soprattutto, può accontentare tutti, onnivori e vegani! Rispettare le scelte di vita di ognuno è importante, e si parte proprio dalla cucina. Ciò che ti occorre è prendere tutto l’occorrente, radicchio, noci e stracchino per la farcia, e gli ingredienti per fare le crepes. Ti serviranno due uova, 200 g di farina, 300 ml di latte, un pizzico di sale, e un padella antiaderente!

Lasagne al salmone

Qui entra in gioco una soluzione che non può andare bene per tutti, in questo caso a vegani e vegetariani, ma che senza dubbio lascia il segno. E’ una variazione delle lasagne classiche, la cui preparazione è la stessa, ciò che cambia sono due elementi. Innanzitutto, questa preparazione è molto più veloce, anche perché il ragù richiede tempo, e inoltre il condimento ha il sapore di mare. Ti servirà: salmone affumicato e della besciamella! Condisci con le tue spezie preferite, inforna e il gioco è fatto!

Pasticcio di Natale al ragù

In questo caso, devi sfoderare la ricetta per un ragù perfetto, ma non temere perché la preparazione è molto più pratica del previsto. Diciamo che se nella preparazione precedente non c’era l’inghippo del ragù, qui bisogna prepararlo, ma una volta fatto ti basterà assemblare tutto con delle patate lesse e poi sbattute con due uova e del parmigiano, e infine infornare. Condisci con spezie e aromi, e vedrai che goduria per le tue papille gustative.

Gnocchi di patate

Ti sembrerà di fare un classico, in realtà puoi mettere insieme la tradizione della preparazione degli gnocchi, con la tua creatività! Invece di fare tutto con il solito ragù, metti dello speck e aggiungi delle patate condite con sale, prezzemolo e pepe. Non solo farai tutto in 10 minuti, ma il risultato sarà d’effetto.