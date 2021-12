Sergio e Jessica di Matrimonio a prima vista: Fedez e Chiara Ferragni li uniscono

Sergio e Jessica di Matrimonio a prima vista stanno ancora insieme e sono due grandi fan dell’imminente serie di Chiara Ferragni e Fedez

Sergio e Jessica sono stati i protagonisti dell’ultima edizione di Matrimonio a prima Vista. Una delle poche (anzi pochissime) coppie che hanno avuto successo. L’algoritmo e gli esperti che li hanno messi insieme hanno indovinato, visto che la loro storia d’amore e nata davvero e ancora oggi stanno ancora insieme. Una coppia molto bella, che nonostante le nozze al buio (il giorno stesso in cui si sono conosciuti) sono riusciti a sopportare le difficoltà di una non conoscenza e affrontare prima le settimane di convivenza di “prova” e poi la vita vera e propria.

Loro ci sono riusciti, e da poco abbiamo scoperto che i due sposi sono dei grandissimi fan di Fedez e Chiara Ferragni. “Ogni sera io e Jessica troviamo una meravigliosa scusa per fare tardi e per poi pentirci la mattina – ha scritto Sergio su Instagram – Questa volta il merito va alla serie dei Ferragnez. Dovrei fare come con i libri di Fabio Volo che tutti leggono e che tutti negano di conoscere ma non riesco”.

Leggi anche – Matrimonio a prima vista: l’ex protagonista vuota il sacco, amara verità

Sergio e Jessica si “offrono” a Fedez e Chiara Ferragni

Poi il lungo post su Instagram prosegue. “Perché io in realtà stimo la loro coppia. E mi riconosco anche in molti degli aspetti caratteriali di Fedez. Fabio volo non sarà Italo Calvino e loro non saranno John Lennon e Yoko Ono Ma che importa? Sono semplici nella loro non semplicità,una coppia affiatata che ha il coraggio di mettersi a nudo continuamente in ogni circostanza. Lavorano per far soldi,come tutto il mondo del resto,solo che loro sono riusciti a farlo a livelli incredibili”.

Leggi anche – Ritorno di fiamma per due ex protagonisti di Matrimonio a prima vista? Scoppia il gossip

E poi ancora. “A me piace giudicare le persone ed entrambi mi sono sempre piaciuti. Ora li taggo anche che non si sa mai,magari hanno bisogno di qualcuno che gli gestisce i social”. Insomma, il buon Sergio ha ben pensato di proporsi per dare una mano alla super coppia vip. E magari gli arriverà anche una risposta positiva. Chissà. Di certo, la passione per la coppia vip tiene ancora più uniti i simpatici sposi che si sono uniti a Matrimonio a prima vista.