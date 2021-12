Matrimonio a prima vista: l’ex protagonista vuota il sacco, amara verità

Matrimonio a Prima Vista, l’ex protagonista del programma, Martina Manoni, ha ammesso una sconvolgente verità sul suo percorso televisivo

Anche quando le telecamere si spengono, i protagonisti di “Matrimonio a prima vista” continuano a rimanere nel cuore del pubblico, incuriositi dalle loro complicate vicende sentimentali. La trasmissione in onda su Real Time è diventata un po’ un “cult”, soprattutto tra i single in cerca dell’amore definitivo, ma anche per le coppie alle prese con i comuni problemi che tutti condividiamo.

Anche l’ultima edizione è stata archiviata: come sempre tre coppie si sono sposate “al buio” nel giorno in cui si sono conosciute per la prima volta. Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto sono gli esperti che le assortiscono sperando di trovare quella perfetta. Tra le storie dell’ultima edizione quella delle nozze tra Martina Manoni e Davide Graceffa.

Matrimonio a prima vista, Martina racconta la sua amara esperienza

Lei ha confessato di aver sofferto molto, vediamo perché: la ragazza di Gallarate ha sposato al buio Davide Graceffa, 31 anni di Lugo di Romagna. Ovviamente non lo conosceva e i due si sono sposati nel giorno in cui si sono visti per la prima volta. Sono rimasti insieme per quattro settimane, in modo da capire se erano fatti per stare assieme oppure no.

Proprio Martina ha raccontato successivamente che l’esperienza non è stata positiva: “Percorso sofferto, mi sembrava di non essere capita e di parlare al vento”. Lei, però, ha avuto parole gentili nei confronti dell’ex marito: “E’ un ragazzo molto buono, ma anche lui ha i suoi difetti come ognuno di noi”. Insomma, i due non si sono piaciuti: ma Martina ritiene di credere ancora nel matrimonio nonostante il fallimento di questa particolare esperienza.