Gianni Sperti e Tina Cipollari nella bufera: l’affondo di un amico di Andrea Nicole

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno massacrato Andrea Nicole a Uomini e Donne, ma l’amico di lei non le manda di certo a dire.

Gianni Sperti e Tina Cipollari non hanno affatto reagito bene quando hanno scoperto che Andrea Nicole ha violato il regolamento di Uomini e Donne, vedendo il suo corteggiatore Ciprian di nascosto dalla redazione.

La tronista, il giorno dopo, però ha avvisato la redazione, ma a nulla è servito il suo tentativo. Tant’è che in studio è stata massacrata da i due opinionisti che non ci sono di certo andato leggeri accusandola di essere una persona disonesta e che non vale nulla. Questi termini forti hanno indignato anche una fetta di telespettatori che hanno trovata esagerata la loro reazione, pur comprendendo una certa delusione da parte loro, considerato che avevano investito tanto sul suo percorso.

Quanto andato in onda ieri non è piaciuto nemmeno ad Andrea Giovanni, amico di Andrea Nicole, che sui social si è scagliato contro gli opinionisti subito dopo la messa in onda della puntata.

Andrea Nicola difesa dopo la sfuriata di Gianni Sperti e Tina Cipollari a Uomini e Donne

Andrea Giovanni non ha affatto gradito il modo in cui è stata trattata la sua amica e sul suo profilo Instagram si è lasciato andare ad un duro sfogo contro Gianni Sperti e Tina Cipollari, accusandoli di aver esagerato nei termini utilizzati durante il corso della puntata.

“Come mai Gianni e Tina Cipollari non sono stati muniti anche di pietre e fucili? Già che c’erano…..” ha esordito l’amico di Andrea Nicole. “Vi elenco parole ed espressioni che nella puntata sono usciti dalle bocche di Tina e Gianni che seduti sui loro troni d’olimpo hanno espresso: Disonesti, non per bene, sprovveduti, furbata, trattati da principi, fasulla, meglio che chiudi la bocca, stronz*, opportunisti, come persona non vali niente, superficiali, premeditato, finti , scorretta, figura di m, falsi, brutte persone, brutti esempi….” ha proseguito, elencando tutti gli insulti fatti in puntata.

“E la finezza di Gianni per concludere: ‘la notte l hai gestita da sola’. Mi rivolgo a Gianni e Tina: se il vostro lavoro era aumentare lo share, beh forse l avete alzato un pochino se invece pensate davvero quello che avete detto, beh allora posso solo dirvi che la gelosia e l’invidia sono delle brutte cose“ ha poi proseguito senza troppi fronzoli.

“(…)Gianni, ma come ti permetti di scatenare tutta la tua frustrazione addosso ad una ragazza! Hai davvero esagerato e le critiche non mancheranno ad arrivare! Sono stato accusato di aver dato delle anticipazioni , Ve ne do un’altra … Non finisce qui”