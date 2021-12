Katia Ricciarelli durissima: amaro sfogo al Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli durissima contro un ormai ex inquilino della casa più spiata d’Italia. Amaro sfogo dell’artista al Grande Fratello Vip

In attesa della puntata di domani, la casa del Grande Fratello ancora freme attorno allo scatenato Alex Belli e le sue paturnie “amorose” con Soleil e la moglie Delia. Il belloccio attore è uscito lunedì scorso, e perfino i motivi non sono ben chiari. In sostanza ci teneva a recuperare sul filo di lana il rapporto con la consorte, pubblicamente e ripetutamente tradita sotto le telecamere della casa di Cinecittà.

Ora Alex non c’è più, anche se si vocifera di un suo rientro domani. Non si sa se solo temporaneamente o in maniera definitiva. E’ rimasta in casa Soleil, invece, ancora sofferente e nostalgica per l’uscita del suo amante. E proprio la bella influencer sembra aver avuto la peggio in questa difficile situazione.

Katia Ricciarelli demolisce Alex Belli: “Presenza negativa qui dentro”

Ecco perché è entrata a sua difesa – e a spada tratta – la saggia Katia Ricciarelli, che ha pesantemente criticato e attacco Alex Belli. “Loro due (Belli e la moglie, ndr) giocavano e Soleil è rimasta in mezzo, fregata come una scemotta. Tutti noi eravamo stanchi e schifati. Ma è meglio così per lei, ora è libera. Le cose erano diventate esagerate, e solo lei ci avrebbe rimesso – ha detto la Ricciarelli nella casa – meglio che lui sia andato via. Lui è un tipo che intorta, e io lo vedevo dai suoi occhi che c’era qualcosa di torbido. Non mi piaceva quell’occhio a comando”.

In sostanza, Katia definisce Alex una presenza diventata negativa nella casa, e per questo esulta per la sua uscita. “Per noi è giusto cosi, abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Alex ha dato molto alla casa e al gioco, bisogna dire la verità. Ma dall’altro lato ha esagerato troppo”.