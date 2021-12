Antipasto di Natale: semplice, gustoso e facilissimo

L’antipasto perfetto esiste, ma devi seguire le mie dritte! A Natale siamo tutti più buoni, e vogliamo fare qualsiasi cosa per rendere le serate insieme ai parenti e agli amici indimenticabili. Le idee ci sono, bisogna soltanto seguire le tecnica giusta, e vedrai che niente potrà rovinare i tuoi pranzi e le tue cene durante le feste. Ecco dei trucchi che fanno al caso tuo.

Se non sai che antipasto realizzare, non temere perché ho quello giusto! Riuscire ad impressionare gli ospiti non è così facile, specialmente in questo periodo. Il tempo stringe, ma armati di buona pazienza perché non è tutto perduto. La preparazione in questione è così facile che si realizza in soli 5 minuti! Semplice, veloce e d’effetto, insomma l’antipasto che aprirà le danze della tua cena in modo impeccabile, è un vero colpaccio!

A volte passa in secondo piano, ma in realtà l’antipasto è molto importante durante un pranzo o una cena di Natale. Innanzitutto, bisogna considerarlo come un biglietto da visita per gli ospiti, i quali senza non verrebbero impressionati allo stesso modo. Inoltre, si tratta di preparare delle ricette sfiziose che piacciono quasi a tutti, grandi e piccini.

Se non vuoi perdere tempo, dopo averlo realizzato, fai delle ricette pratiche in soli 10 minuti, vedrai non te ne pentirai!

Rimboccati le maniche, perché sto per svelarti dei segreti da chef.

Antipasto in soli 5 minuti! Ecco come devi fare

In cucina la fantasia e la passione, insieme alle regole fondamentali, rendono le tue giornate ricche di creatività e buon gusto. Sai che puoi realizzare facilmente delle torte salate al posto delle altre portate? Sembra assurdo, ma esistono dei trucchetti per fare le torte salate perfette! Basta soltanto rivoluzionare un attimo i canoni della tua cucina. Imparare cosa nuove mette sempre alla prova, anche per un semplice antipasto. Vedrai, per quanto è facile da realizzare, è buonissimo!

Si tratta delle imperdibili girelle sfogliate alla pancetta! Ma non solo, puoi usare anche altri salumi e insaccati di tuo gusto, come il salame, prosciutto crudo o cotto, mortadella, capocollo, e così via. L’importante è che segua i tuoi sapori preferiti, ma che soprattutto tu metta in atto le regole basilari per la ricetta.

Puoi anche aggiungere del pomodoro, del pesto fatto in casa, o creme tartufate per fare la farcia. La prima mossa da fare è prendere una pasta sfoglia già pronta, al supermercato ne vendono di tutte le tipologie. Stendila, e farciscila con gli ingredienti che avete scelto.

Dopo di ciò, arrotolala con tanta cura, dalla parte più lunga a quella più stretta. In questo modo sarà più facile tagliarla a fette spesse circa 1 cm l’una. Distribuiscile in una teglia e olia leggermente, e fai cuocere a 200° per 10 minuti.

Infine, vuoi l’ultimo trucco del mestiere? Passaci sopra a metà cottura della granella al pistacchio o quella della tua frutta secca preferita, vedrai che goduria per le papille gustative!