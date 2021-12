Anticipazioni Un posto al sole: la coppia più amata dai fan si rompe

Il Natale a Un Posto al sole sarà ricco di emozioni per gli abitanti di Palazzo Palladini. Cosa accadrà nelle puntate dei prossimi giorni

Il mese di dicembre è entrato nel vivo, e mancano pochi giorni al Natale. La soap di Rai 3 “Un Posto al Sole” accompagnerà il suo pubblico fino al 24 dicembre incluso con tante novità e vicende che diventeranno sempre più inaspettate e complicate. Il tema di questi otto giorni di programmazione, infatti, sarà la rottura tra Clara e Patrizio e la reciproca e inaspettata crisi amorosa. Ma non sarà l’unica coppia alle prese con problemi di varia natura, perché vicende complicate aspettano anche Silvia.

Quando verrà a sapere che il marito Michele e la figlia Rossella hanno deciso di lasciare Napoli per andare a lavorare in un’altra città. La responsabile del Bar Vesuvio si ritroverà da sola, e questo la lascerà spiazzata. Intanto Lara sarà sempre più decisa a conquistare Roberto. E soprattutto, verrà fuori una donna misteriosa e un po’ sospetta, che metterà in crisi sia Riccardo che Rossella.

Un Posto al Sole: Natale difficile per Silvia

Un turbamento che sarà poi chiarito puntata per puntata. Inoltre, Speranza proverà a raggiungere la sua famiglia fuori città, mentre Vittorio farà di tutto per permettere a Samuel di conquistare la ragazza. E poi non mancherà una bella sorpresa: dovrebbe trattarsi del ritorno di un personaggio del passato. Quindi il Natale segnerà la fine della storia d’amore tra Patrizio e Clara? Pare proprio di sì, e la notizia porterà scompiglio in casa Giordano.

L’ex compagna di Alberto deciderà di lasciare il suo nuovo compagno, che reagirà molto male con una profonda delusione. Per fortuna ci sarà l’apporto dei suoi genitori, che proveranno a dargli una mano in tutti i modi. Anche per Silvia un periodo natalizio molto triste, perché passerà la feste in solitudine. Il marito Michele partirà per Milano, mentre la figlia Rossella andrà a Bolzano assieme a Riccardo in cerca di lavoro.