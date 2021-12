“Non posso farne a meno”: la diva di Hollywood svela tutto

Le star del cinema sono sempre bellissime e perfette: sicuramente per mantenersi così splendide usano segreti. Ecco quello di una grande diva

Alcune bellezze sono speciali: donne che sembrano brillare di luce propria. Come una diva di Hollywood che tutti noi conosciamo bene. Non solo i tratti delicati e lo sguardo magnetico, ma anche un portamento assolutamente statuario seppur naturale. E per quanto riguarda lei c’è anche un colore di pelle speciale, color ebano. A dir poco irresistibile. Molti (o meglio, molte: soprattutto le donne) si chiedono quale sia il segreto di tanta bellezza.

Sicuramente il trucco fa la sua parte, ma raramente si vede una pelle cosi luminosa e almeno apparentemente così soffice. Ecco perché basta solo guardarla per rimanere incantati: la sua bellezza è speciale e lo sarà per ancora molto tempo, visto che uno dei suoi segreti sembra essere anche la longevità. E allora cosa rende così magnifica la splendida Halle Berry? Sicuramente i suoi segreti sono tanti.

L’incredibile segreto della meravigliosa diva di Hollywood

Anzi, è anche difficile scegliere da dove iniziare: il suo viso perfetto, o un fisico statuario. Non troppo magra, ma nemmeno eccessivamente formosa. Una pelle incantevole, il cui segreto sembra dover essere il caffè. Non inteso come bevanda, ma macinato con attenzione e utilizzato assieme al bagnoschiuma mescolandolo con cura. Sarebbe questo uno scrub molto speciale per la cura del suo corpo.

E il risultato è davvero sorprendente, basta guardare la meravigliosa bellezza della splendida attrice di Hollywood. A quanto pare l’effetto esfoliante del caffé permette di ottenere risultato notevoli, grazie alla caffeina, ovviamente. E soprattutto, come lei stessa ha spiegato, questa sostanza è anche molto efficace nella lotta alla cellulite. Il caffé sulla pelle, infatti, migliora la circolazione del sangue e stimola anche la diuresi.