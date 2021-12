By

Lasagne o tortelli a Natale? La risposa rivela la tua vera indole con questo divertente test

Si sta avvicinando il pranzo di Natale e siamo tutti pronti a sganciare la cintura e a goderci tutti i manicaretti tanto attesi.

Ognuno per questa festività ha le sue tradizioni, ma anche delle preferenze nette. Quale, secondo te, è il piatto che più ti fa sentire le vibrazioni natalizie: le lasagne o i tortellini? La risposta a questo test, rivela quale è la tua vera indole.

Iniziamo il divertimento!

Test: lasagne o tortellini a Natale? Rispondi e scopri la tua vera personalità

Ricordati che nessuna della nostre scelte è casuale. Emozioni profondamente radicate nel nostro subconscio rivelano le nostre preferenze.

Questo test ti pone una domanda: cosa ti ricorda di più il tuo Natale tra lasagne o tortellini? La risposta rivela quale è la tua vera indole.

Ecco i risultati!

1) Lasagne

La lasagna è un piatto molto complicato da fare: tanti strati di pasta alternati da besciamella e sugo al ragù.

Devi far bollire la salsa per ore interminabili, preparare gli strati e far riposare la lasagna sia dentro che fuori dal forno.

La scelta di questo piatto rivela che sei una persona che ama le cose buone e fatte bene, non rinunciando a qualche leccornia che ti faccia sentire viziato.

Sei una persona di indole solare, che ama condividere e molto unita con la sua famiglia.

La lasagna per te significa convivialità, un momento da passare insieme gustando un piatto dal sapore unico.

Sai che meriti questa tua gratificazione, perché la vita è solo una e quindi perché non regalarsi una bella porzione dei piacere che ti offre?

2) Tortellini in brodo

I tortellini in brodo sono uno dei piatti tipici del Natale. E’ una scelta che ti fa sentire meno pieno, aiutandoti anche nell’affrontare la portata del secondo e dei mille tipi di dolci a seguire.

Anche sotto le feste, preferisci tenerti sotto controllo e non perdere il tuo peso forma. Questa tua scelta rivela che sei una persona che ha un ottimo self control, precisa, discreta e sobria.

Sei anche molto determinata e non perdi mai di vista i tuoi obbiettivi.

Se il tuo obbiettivo è quello di mantenere il tuo peso evitando sgarri, siamo certi che non verrai minimamente tentato dalle pietanze che arrivano sul tavolo a Natale.

Il tuo carattere forte, tenace e deciso, ti permette di ottenere tutto quello che vuoi, senza cadere in trappola