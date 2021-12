Uomini e Donne puntata 16/12/21: la coppia si sposa dopo solo 3 mesi d’amore

A Uomini e Donne la coppia ha annunciato le nozze dopo soltanto tre mesi di relazione: Maria si è emozionata in studio.

Uomini e Donne è pronto a fare compagnia al pubblico del piccolo schermo degli italiani dopo la turbolenta puntata di ieri, ma oggi fortunatamente sono molto più pacati.

La puntata di oggi inizia subito con il botto. In quanto Maria fa sedere al centro dello studio due ospiti che hanno preso parte qualche tempo fa del parterre del Trono Over. Parliamo di Angela e Antonio. I due avevano abbandonato il programma insieme e sono ritornati per comunicare al pubblico come stanno andando le cose.

Fortunatamente la loro storia prosegue a gonfie vele. Tant’è che la coppia ha annunciato in studio che a breve convolerà a nozze, ma proprio a breve: il 17 dicembre 2021. Il pubblico è in visibilio di fronte a questa dichiarazione. Tant’è che Maria fa notare tutta questa gioia alla diretta interessata, che la ringrazia a sua volta per essere stata per lei un punto di riferimento. In quanto le ha permesso di trovare l’amore della sua vita.

La coppia ha anche omaggiato la padrona di casa con un mazzo di fiori che lei ha apprezzato e non poco, ma la puntata non finisce qui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Da Miss Italia a Uomini e Donne: ecco com’è e cosa fa oggi

Matteo Ranieri fa una confessione inedita a Uomini e Donne

Si passa al Trono Classico e Maria chiama al centro dello studio Matteo Ranieri. Il bel tronista è uscito con Martina e Federica e con loro ha fatto due esterne completamente diverse.

Con la prima c’è stato un approccio molto fisico. Tant’è che durante il corso del tempo insieme c’è stato anche un bacio, ma lui l’ha invitata a farsi conoscere molto di più perché al momento nei suoi confronti avverte soltanto un’attrazione di tipo fisico e conosce pochi aspetti della sua vita. Con Federica è l’opposto, anche se lei è molto più frenata sulla loro conoscenza perché al di fuori del programma ha vita bella impegnativa.

Nonostante la giovane età, ha un bambino e per questo motivo vuole un uomo maturo e responsabile al suo fianco, ma è consapevole dei suoi limiti e vuole superarli per farsi conoscere di più da lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne puntata 15/12/21, Andrea Nicole abbandona: Gianni esagera

Matteo ha fatto una confessione a Uomini e Donne, affermando di star affrontando un percorso psicologico con una specialista e per questo motivo quest’esperienza rappresenta un punto di svolta anche per lui, per lasciarsi maggiormente andare ponendosi minori limiti durante il suo cammino.

“Come tutti ho i miei demoni e le mie cose” ha confidato prima di conoscere alcune ragazze nuove che sono venute per lui.