GF Vip daytime 16/12/21, matrimonio nella Casa: la proposta improvvisa

Al GF Vip la concorrente non è riuscita a trattenersi, rivelando che ha intenzione di celebrare il suo matrimonio.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca. Il programma ancora una volta mostrerà ai telespettatori che cosa sta accadendo in queste ore nella casa più spiata d’Italia e si parte con il botto con Alex Belli e Delia Duran.

Gli altri concorrenti non credono nella buona fede nell’ex stella di Centovetrine. Il primo è stato Biagio D’Anelli che in confessionale ha raccontato che secondo lui, Alex non aveva alcuna intenzione di voler abbandonare il programma altrimenti avrebbe utilizzato le uscite di sicurezza oltre alla porta rossa, ma che semplicemente è andato via dopo aver violato le misure di restrizione e secondo lui si è anche pentito di aver abbracciato sua moglie visto che dopo quel gesto è stato squalificato.

Anche Sophie Codegoni e Jessica Selassiè non si sono risparmiate, affermando che Alex, insieme a sua moglie, si erano scritti il copione da eseguire durante il percorso di lui in modo tale da poter avere una maggiore visibilità all’interno del percorso al GF Vip.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Katia Ricciarelli durissima: amaro sfogo al Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli svela un inedito retroscena al GF Vip

La più scottata in tutta questa storia è senza alcun dubbio Soleil Sorge che sta passando ore difficili al Grande Fratello Vip, in quanto nonostante la rabbia che prova in questo momento avverte comunque la mancanza di Alex Belli.

Chi la pensa in maniera completamente diversa è Miriana Trevisan che ha affermato che lei non è assolutamente una vittima come invece si dipinge perché si è avvicinata ad un uomo sposato e l’unica vittima è soltanto Delia Duran, prendendo anche le difese di Alex, definendolo una persona pura.

Biagio D’Anelli, nonostante la vicinanza con l’ex ragazza di Non è la Rai, le è andata contro affermando che era Alex a dover portare rispetto a Delia e non Soleil.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: “Ho pensato di togliermi la vita”: dichiarazione choc dell’ex gieffina

Approfittando di quest’occasione, Biagio le ha anche confidato di avere una persona al di fuori del programma e che potrebbe crearsi la stessa situazione tra di loro, visto che c’è una certa attrazione. La Trevisan ha replicato affermando che le due situazioni non possono essere paragonate, in quanto lui non è sposato ma c’è soltanto una relazione e per lei questo fa la differenza.

Si passa poi a Katia Ricciarelli che negli scorsi giorni ha confidato a Carmen Russo di volersi sposare. La cantante sarebbe stata corteggiata da una persona, di cui non ha fatto il nome, che le ha chiesto la mano, ma lei non ha ancora risposto ma ora vuole dirgli di sì. Giucas però non sembrerebbe credere in queste sue dichiarazioni, convinto che non siano vere.