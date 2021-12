“Ho pensato di togliermi la vita”: dichiarazione choc dell’ex gieffina

L’ex gieffina si è raccontata come non mai, facendo una confessione a cuore aperto che ha lasciato i suoi fedeli sostenitori senza parole.

L’ex gieffina ha vissuto picchi di grande popolarità negli ultimi tempi, ma purtroppo una grande esposizione a volte non si rispecchia in un periodo positivo per l’artista. In quanto può essere l’argomento preferito dai media anche durante un periodo non proprio brillante, sia a livello privato che lavorativo.

E’ il caso di Pamela Prati che, dopo aver annunciato le imminenti nozze, ha dovuto fare i conti con la realtà scoprendo che il suo uomo in realtà era frutto della finzione. Da quel momento la showgirl non ha affatto passato un bel periodo e cerca con tutta se stessa di dimostrare al pubblico del piccolo schermo che lei non ha assolutamente inventato nulla per gossip ma chi è trovata vittima di una truffa amorosa.

Intervistata da Il Corriere della sera, Pamela Prati ha fatto una confessione spiazzante rivelando di aver pensato di togliersi la vita dopo aver scoperto che il suo Mark Caltagirone purtroppo non esisteva nel mondo reale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Alex Belli massacrato dopo l’esibizione al Grande Fratello Vip

Pamela Prati a cuore aperto: la confessione dell’ex gieffina spiazza

Pamela Prati si è raccontata come non mai, rivelando di aver pensato di togliersi la vita dopo aver scoperto che la vita che da tempo sognava e che pensava di aver finalmente raggiunto purtroppo non era reale, ma frutto di un’invenzione.

Per questo motivo non vuole che altre persone soffrano e passino quello che è stata costretta a passare lei sulla sua pelle, impegnandosi a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema così delicato che ancora oggi, purtroppo, riscontra numerose vittime che sono truffate sul campo sentimentale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip daytime 15/12/21, gieffina in preda alla passione svela: “Lo sento uomo”

“Cosa ho pensato quando il castello di bugie è crollato? Non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita“ ha ammesso per la prima volta l’ex stella de Il Bagaglino. “La fine di una storia è sempre un trauma, ma scoprire che una persona addirittura non esiste è uno choc psicologico“ ha confidato durante il corso dell’intervista. “Quando ho realizzato che era tutta una finzione mi sentivo svenire, mi mancava l’aria. Una violenza psicologica terrificante” ha aggiunto, parlando dello scopo che si è prefissata dopo quel periodo così difficile per lei.

“Sono stata manipolata da due persone che conoscevano le mie fragilità. Sono tantissime le persone che finiscono nella mia stessa trappola, e oggi il mio impegno è sensibilizzare l’opinione pubblica intorno a questo genere di truffe” ha dichiarato, nella speranza che nessun altro provi quello che ha provato lei.