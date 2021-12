La star Elettra Lamborghini decide di lasciarsi andare ad un racconto struggente in piena diretta tv. Le lacrime scendono come un fiume in piena, perché quanto accaduto l’ha devastata come mai nessun altro evento precedentemente. La vita di ognuno è contraddistinta da difficoltà inevitabili, tutte da rispettare.

Se pensi che una stella del calibro di Elettra Lamborghini non soffra, ti stai sbagliando di grosso. Quando si tratta di drammi, bisogna mettere da parte i pregiudizi, che in ogni caso non vanno bene quando si tratta di persone in carne ed ossa. Ricchissima, bellissima e famosissima, anche lei si può perdere d’animo. I soldi non fanno la felicità, perché c’è qualcosa che non ha un prezzo, neanche un valore stimativo, ma soltanto tante emozioni indescrivibili, l’amore. Ecco l’evento che l’ha fatta soffrire.

Essere sempre al centro dei riflettori per Elettra Lamborghini non è un problema. Sarà che è nata già famosa, ma senza dubbio il suo carattere forte l’ha resa uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più tenaci e senza peli sulla lingua. Trasgressiva e all’antica, diciamo che incarna un vero e proprio controsenso, ma soprattutto lancia un importante messaggio con il suo inconfondibile stile.

Giudicare da come ci si veste non è corretto, infatti tutte le sue provocazioni sono finalizzate a ciò. Perché nonostante il suo modo di porsi “alternativo”, ha sempre dimostrato di essere una persona tranquilla, che ama le piccole cose nonostante la ricchezza e soprattutto l’educazione.

La cantante per quanto è coraggiosa, non ha paura di dimostrare le sue fragilità. Infatti, come una sua collega ha confessato il terribile dramma che l’ha afflitta, anche lei si lascia andare ad una confessione struggente, impartendo un’altra lezione di vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il dramma di Stefania Orlando: la confessione toccante

Elettra Lamborghini e il racconto strappalacrime

La tristezza è un’emozione universale, la quale però ha un ruolo fondamentale nella vita di tutti. Fa capire quanto siano importanti e belle le piccole cose che accadono durante la nostra esistenza. La stessa consapevolezza è stata raggiunta da Valerio Scanu che racconta il dolore indimenticabile vissuto un anno fa, tremenda situazione con difficili conseguenze da affrontare. Insomma, non sono poche le rivelazioni del momento, quella di Elettra è un vero colpo al cuore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma a Hollywood la struggente confessione dell’attrice

Come la tristezza è un sentimento globale, lo stesso può dirsi dell’affetto e dell’amore provato verso i propri cari. In questo caso si tratta di un amore diverso, non fatto di parole, ma di gesti. Nel dramma di Elettra si ritrovano tutti coloro i quali hanno donato il proprio cuore al proprio animale domestico, quello che ci è stato vicino nei momenti di bisogno.

Il racconto viene fatto nel salotto più seguito durante la Domenica su Canale 5, Verissimo condotto dalla sensibile e accogliente, Silvia Toffanin. La presentatrice è una fan di Elettra, che ascolta con grande empatia.

Si tratta di Lolita la cavalla morta a 16 anni a causa delle conseguenze di un intervento d’urgenza fatto per curare le coliche. A molti può sembrare assurdo ed esagerato, ma quello che molti non riescono a comprendere, è che l’amore degli animali è tra i più profondi e puri, perché incondizionato. Soprattutto l’animale le è stato accanto quando a 12 anni ha passato un terribile periodo, senza di lei non ce l’avrebbe mai fatta.

Anche suo marito il dj di fama internazionale Afrojack le dona un amore profondo. Soprattutto è capace di starle vicino quando i paparazzi si inseriscono nelle loro vite e cercano di stravolgere la verità dei fatti. Si vociferava di una gravidanza, in realtà non è affatto così.

I due vogliono ancora prendersi del tempo prima di fare figli, con l’obiettivo di raggiungere tutti i loro sogni, ricordando che l’amore, in qualsiasi forma, è la forza più grande che esista.