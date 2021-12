Test: scegli un simbolo e scopri cosa manca al tuo equilibrio psichico

By

Scegli un simbolo e scopri cosa manca al tuo subconscio con questo divertente test

Questo test del simbolo lavora in due modi: sia sull’attrazione cromatica che su una scelta istintiva.

Il mix di questi due fattori rivela il tuo stato emotivo e cosa stai nascondendo a te stessa.

Ognuno di noi fa delle scelte ogni giorno, più o meno importanti. Ciò rivela la tua personalità e soprattutto quali sono le tue priorità e principi.

Scopriamo come sei con il test del simbolo

Test: scegli un simbolo e ti dirò cosa manca alla tua psiche

In questo test del simbolo ti mettiamo di fronte a otto opzioni di forma e colore diverso. Facendo la tua scelta, potrai scoprire di cosa hai bisogno per essere in sintonia con la tua psiche.

Iniziamo il test!

1) Rosso –> Amore

Sei una persona che ha una grande forza di volontà. Tu vivi per le sfide e ti godi ogni attimo del tuo successo a pieno.

Sei anche un tipo molto passionale ed emotivo. Proprio per questo, non riesci a sopportare la solitudine.

Sai che per essere totalmente felice hai bisogno di una persona che ti coccoli, ma soprattutto ti appaghi completamente.

2) Viola –> Fede

In questo momento della tua vita hai bisogno di fede. Adesso sei confuso, tormentato e ti perdi in mille pensieri e paranoie. Hai bisogno che tutto quello in cui speri e su cui stai lavorando diventi finalmente concreto. Finché non riesci a toccare i tuoi successi con mano, non ci credi.

Stai cercando un modo per capovolgere la tua vita e renderla migliore, ma ti manca l’ispirazione e, in particolar modo, la fiducia in te stesso. Sei forte!

3) Nero –> Eternità

Hai bisogno di combattere tutte le emozioni negative che ti tormentano e ti tengono sveglio la notte. Sei caduto, ma sei anche riuscito a rialzarti e adesso vedi tutto ciò che ti circonda da una nuova prospettiva.

Vuoi avvolgere il nastro e ripartire da capo, cambiando tutto ciò del tuo passato che non ti è piaciuto degli altri, ma anche di te stesso.

Necessiti dei cambiamenti e questi sono diventati i punti focali della tua esistenza. Cerca di rilassarti però, perché stai perdendo pezzi e amici importanti per te.

4) Giallo –> Forza

Hai scelto questo colore e simbolo, perché hai bisogno di sentirti libero da delle situazioni critiche e scomode che mandi avanti da troppo tempo.

Il giallo rappresenta la tua speranza e la voglia di riuscire finalmente ad essere felice. In questo momento desideri il rispetto, perché in ciò risiede tutta la tua forza e tenacia per ricominciare.

5) Verde –> Armonia

Sei in una fase di recupero di te stessa: hai bisogno di ritrovare il tuo equilibrio e di bastarti.

Nel tuo passato hai creduto poco alle tue capacità e senti che ora devi pensare a te stesso trovando il metodo per rafforzare la tua autostima.

Per fare ciò, stai cambiando e migliorando la tua vita. Pure i tuoi amici se ne stanno rendendo conto, anche perché tu non perdi occasione per raccontare cosa hai imparato. Stai riuscendo a motivare i tuoi cari.

6) Marrone –> Felicità

In questo momento ricco di cose da fare e sempre dietro ad appuntamenti, ti sei reso conto che hai proprio bisogno di riposo. Hai voglia di rilassarti e goderti l’ozio in santa pace.

Non hai assolutamente voglia di litigare o discutere. Vuoi rimanere solo, fare quello che hai voglia di fare, stare in santa pace. Per te questa è la definizione di felicità.

7) Blu –> Segreto

Tu sei in armonia con te stesso e in questo momento ti senti pronto a nuove emozioni e esperienze.

Le persone che ti stanno attorno invidiano il tuo stato di relax; dai l’impressione di essere una persona alla mano e semplice.

Ma tu preferisci rimanere riservato, perché hai un segreto che potrebbe destabilizzare tutta questa pace. Un segreto che non può essere assolutamente condiviso.

Cerca di tenere la bocca chiusa e goditi il relax.

8) Grigio –> Giustizia

La tua scelta rivela che adesso hai bisogno di pensare con la tua testa, agire quando e come vuoi. Ti sei stancato di sentire i pareri di tutti e non vuoi essere influenzato da nessuno nelle tue scelte.

Hai la batteria scarica e non sai come trovare le forze; ti senti sopraffatto da tutti e in ogni contesto della tua vita.

Ricordati che il riposo fa bene al nostro benessere psichico e forse hai solo bisogno di dormirci un po’ su