Quale tipo di caffè preferisci? La risposta al test rivela la tua vera personalità

Chi dice che serve un test psicologico per scoprire come siamo per davvero? Anche una semplice scelta al bar può rivelare che tipo sei.

Andare al bar fa parte della tue abitudini e di quello che ti piace fare. Oggi analizziamo proprio la scelta del caffè che decidi ci bere e potrai scoprire quale è la tua vera personalità.

Scopriamo insieme come si svolge il test del caffè

Test: scegli il tuo caffè preferito e ti dirò chi sei veramente

Nel test di oggi ti presentiamo sei tipologie diverse di caffè. Il tuo compito è quello di scegliere quello che ordini quando vai al bar e che ti piace di più.

Solo così potrai scoprire quale è la tua vera personalità.

Iniziamo a divertirci!

1) Espresso

Se quando vai al bar ordini sempre un espresso, allora significa che hai ottime qualità di leadership.

Per il te il team è fondamentale e vuoi che tutti raggiungano gli obbiettivi in modo brillante.

Sai benissimo come ottenere quello che vuoi e sei determinato nel raggiungere qualsiasi meta.

Ricordati solamente che talvolta dovresti riuscire a distaccarti dalla competizione ed essere più rilassato.

2) Caffè della Moka

Tu ami la tradizione e il caffè caldo fatto con la tua moka di fiducia. Sei una persona molto solare e sai come goderti ogni attimo della vita, fin dal mattino.

Sei molto sicura di te stessa e di quali siano i tuoi pregi: proprio per questo hai una buona capacità nel far diventare i tuoi sogni realtà.

3) Cappuccino

Se ami bere il cappuccino, allora significa che sei una persona razionale e cerchi di mantenere sempre tutto sotto controllo.

Il tuo essere così preciso e pignolo, a volte, ti porta a non goderti il momento e a dare le cose per scontato.

Inoltre, hai un animo creativo e determinato: questo ti aiuta ad evitare di procrastinare e a raggiungere i tuoi obbiettivi in modo veloce.

I tuoi amici ti adorano proprio per questo e per il fatto che possono sempre contare su di te.

4) Moccaccino

Tu sei un fan del caffè, ma in compagnia di panna, cioccolato e latte. Questo rivela che sei una persona schietta, sincera e anche perfezionista.

Non hai assolutamente peli sulla lingua e sai quali sono i lati deboli delle persone che ti circondano.

Dici sempre quello che pensi e i tuoi amici ti adorano proprio per questo, anche perché sai come aiutare quando qualcuno ha dubbi su delle scelte da prendere.

5) Caffelatte

Questa scelta rivela che sei una persona indubbiamente timida. Inoltre, quando ti trovi difronte ad una scelta, lascia sempre che decidano gli altri al posto tuo.

Vuoi un consiglio? Cerca di rilassarti e a buttarti in nuove avventure: ciò ti servirà per lasciarti andare e a conquistare maggiore autostima in te stessa.

6) Non bevo caffè

Se tu non ami bere il caffè, allora significa che sei una persona alternativa che non teme di oltrepassare le regole.

Nonostante ciò, però, non ami i cambiamenti che possono stravolgere le tue abitudini e preferisci rimanere salda alla tua comfort zone