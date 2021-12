Struggente ricordo di Ligabue: il lutto che ha cambiato tutto

Dire Ligabue significa nominare uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Con il suo timbro unico e le parole di testi toccanti riesce a scuotere l’anima delle persone che lo ascoltano. Avere una grande sensibilità è un dono per gli altri, perché soltanto vivendo certe emozioni si è in grado di trasmetterle. Belle o brutte che siano, possiamo dire che le ha comunicate quasi tutte, anche quelle riferite al dramma che lo ha stravolto.

Essere un cantante, o meglio nel suo caso un artista ammirato dalla maggior parte degli ascoltatori, non è facile, soprattutto se ha vissuto un dramma del genere. A volte, il pubblico non si rende conto che anche dietro un performer del suo calibro, c’è sempre un essere umano danneggiato da imprevedibili dolori della vita. Nello specifico, ha vissuto un lutto che lo ha stravolto, e di cui ancora oggi non può fare a meno di parlare. La profonda confessione e il gesto toccante lanciano un messaggio di grande valore.

Con Luciano Ligabue i sentimenti sono assicurati! Il cantautore ha una carriera da invidiare, ma soprattutto da ammirare e dalla quale prendere spunto se si vuole diventare un mostro sacro nel mondo della musica. Può non piacere a tutti è chiaro, ma quello che non si può assolutamente negare è la sua capacità di esplorare le emozioni umane.

Racconta il dramma che lo ha devastato, ma non è l’unica rivelazione. Di recente, si è lasciato andare ad una confessione toccante e che ha sconvolto tutti. Del resto, è difficile riuscire a credere che un autore del suo calibro viva drammi del genere, ma è così.

Senza pregiudizi, bisogna andare a fondo, e capire che nel suo caso il dramma è stato terribile, e per esorcizzarlo lo racconta insieme al fratello Marco.

Ligabue ricorda il dramma: tutta la verità del dolore

Non è l’unico a soffrire, perché sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che in apparenza sembrano delle rocce, ma in realtà possono sgretolarsi e manifestare la loro fragilità. E’ il caso della confessione dolorosa dell’ex gieffina più amata, anche lei è stata vittima di un male curabile, ma silenzioso e difficile da sconfiggere. Ascoltare il prossimo è fondamentale, soprattutto se la tristezza è lunga ben 20 anni. Luciano e Marco sono pronti a raccontare tutta la verità del dolore che li ha devastati.

La confessione viene fatta nel solo modo che due comunicatori del loro livello conoscono: parlando a cuore aperto. Come mezzo hanno utilizzato uno strumento diretto, chiaro e veloce, un post di Instagram, perché il messaggio da dare è molto importante.

Si siedono come se stessero chiacchierando con i loro fan, a tu per tu mettono a nudo i sentimenti di dolore per la morte del padre avvenuta 20 anni fa. Papà Giuanin li ha lasciati da tanto tempo, ma il ricordo di un uomo così grande non potrà mai essere cancellato.

Il raduno viene fatto al BarMArio che è per eccellenza sede del fan club dell’artista emiliano, a Modena. Partito da Correggio una frazione della città, è riuscito ad ottenere un successo di cui con tanta umiltà si chiede se il papà sarebbe stato fiero.

Lo ricorda come un uomo sorridente a cui piaceva fischiettare. Forse è in questo gesto semplice e spontaneo, che Ligabue ha trovato molte volte conforto e l’ispirazione alle sue canzoni.

E’ nella genuinità delle cose che si scoprono dei grandi valori, e Luciano si è impegnato al massimo insieme a Marco. Con le sue canzoni e con queste parole inedite, vuole ricordare a tutti quanto sia importante il ricordo del padre che gli dà l’emozione più forte e indistruttibile che esista: l’amore.