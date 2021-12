La sposa e Non mi lasciare: tante emozioni nelle nuove fiction Rai

La Sposa e Non mi lasciare: due grandi novità nel palinsesto Rai. Si tratta di due nuove serie tv, che promettono un grande successo

La nuova stagione delle fiction Rai è già iniziata, e si è subito registrato un grande successo. Serie come “Blanca”, “Cuori” o “Un Professore” stanno facendo il pieno di ascolti e hanno ottenuto i favori della critica. Ormai il 2021 volge al termine, ma anche il nuovo anno promette altre fiction di successo all’insegna della continuità. In particolare, la Rai punterà forte su due serie in particolare: si tratta de “La Sposa” e “Non mi lasciare”, che andranno entrambe in onda sulla rete ammiraglia.

Per quanto riguarda la prima, la protagonista sarà l’attrice Serena Rossi. L’artista napoletana interpreterà il personaggio di Maria Saggese, che dopo la morte del padre sarà costretta a rompere la promessa fatta al suo amore Antonio e a sposare Italo Bassi, un uomo arido. E’ un mondo in cui razzismo, violenza e diffidenza dilagano, ma lei cercherà comunque di condurre una vita serena.

La Sposa e Non mi lasciare: le due nuove super fiction della Rai

E l’inaspettato ritorno di Antonio cambierà molte carte in tavola e aprirà a scenari inaspettati. Si preannuncia interessante anche la trama di “Non mi lasciare”, che vedrà protagonista Vittoria Puccini, Sarah Felderbaum e Alessandro Roja. Anche in questo caso il tema è drammatico, e racconta la storia di Elena Zonin, vice questore del servizio centrale operativo di Roma, dove vive con suo figlio Diego.

La donna, però, dovrà fare ritorno a Venezia quando nella laguna verrà ritrovato il cadavere di un bambino. Nella sua città Natale ritroverà Daniele, che è il grande amore della sua giovinezza. Ora, però, lui è sposato con Giulia, la sua migliore amico. Si ritroverà ad affrontare il male e le cicatrici del suo passato.