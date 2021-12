Macchie d’inchiostro sui vestiti: il trucco per rimuoverle senza fatica

Le macchie d’inchiostro sono intollerabili, perché sembra impossibile rimuoverle, ma ti sbagli! Esiste una tecnica capace di eliminare lo sporco e anche qualsiasi alone, non ci credi? Ho in serbo un trucco per te che salverà gli outfit per l’appuntamento che aspettavi da tanto.

Avere una abbigliamento impeccabile ad un incontro tanto atteso è fondamentale, e di certo le macchie d’inchiostro non sono le benvenute. A volte, capita che all’ultimo minuto accadano degli imprevisti che rovinano tutti i tuoi piani, o peggio in questo caso i vestiti che hai scelto per fare bella figura. Ciò che più si teme è inoltre la possibilità che lo sporco in questione non vada più via, perché le macchie di questa tipologia sono molto persistenti. Non temere, esiste un rimedio che renderà questo imprevisto solo un brutto ricordo.

Sapere che i tuoi abiti preferiti sono stati danneggiati dalle macchie d’inchiostro ti preoccupa, figuriamoci se accade spesso se hai bambini che vanno a scuola e usano di frequente pennarelli e strumenti simili. Si tratta di una tipologia di sporco difficile da togliere, non lo si può negare, ma non tutto è perduto.

Pulisci con i trucchetti del mestiere le spugne che ti serviranno nell’operazione, e vedrai che non avrai più nulla da temere. Il motivo?

Ho una guida infallibile che ti permetterà di trattare le nemiche del pulito per eccellenza!

Macchie d’inchiostro? Sono solo un brutto ricordo!

Se esistono dei rimedi facili per pulire gli infissi, che sono senza dubbio tra le incombenze più antipatiche data la difficoltà nell’eliminare lo sporco accumulato nei pertugi, figurati se non ho in serbo per te una soluzione per le macchie d’inchiostro. Sembra un paradosso, ma in realtà è molto più probabile che i tuoi abiti si sporchino con questo materiale, piuttosto che con del fango o chissà quale altro inestetismo del pulito. Nonostante l’utilizzo del digitale, le penne biro, i pennarelli dei bambini a scuola, e così via, questi continuano ad essere degli strumenti fondamentali nella quotidianità. Per combatterli c’è un rimedio infallibile.

Innanzitutto, non avere paura, perché sono difficili da eliminare, ma di sicuro andranno via. Per prima cosa, bisogna sapere che in base al tessuto, la macchia va trattata diversamente, ma in ogni caso vige lo stesso principio: contenere la macchia.

Ebbene sì, bisogna in primis cercare di evitare di imbrattare anche gli altri panni. Soprattutto se pensi che i vestiti e qualsiasi altro tessuto di colore bianco siano i più delicati e spacciati, ti sbagli! Perché se si macchia un tessuto bianco di cotone, ti basterà immergerlo in dell’acqua bollente o latte intiepidito. Mentre, se è colorato fai la stessa cosa ma con dell’acqua e dell’aceto di vino bianco, l’azione smacchiante sarà sorprendente.

Il tasto dolente arriva quando si individua però una macchia d’inchiostro ancora più tenace, come quelle già depositate da tempo. Infatti, tutto varia non solo in relazione al tessuto, ma anche dell’inchiostro. Tra i più persistenti ci sono quelli da trattare con della candeggina a base di ossigeno per soli 15 minuti, non più tempo, altrimenti danneggerai i panni.

E’ chiaro, si tratta di un rimedio un po’ drastico, ma è necessario quando la macchia è presente già da un po’. Se invece lo sporco in questione è fresco, dovrai compiere un’azione completamente opposta a quella precedentemente indicata: bagna tutto con latte tiepido e lascia agire!

In questo modo, agendo delicatamente, ma in profondità, il tuo capo sarà a prova di macchia. Infine, se si tratta nello specifico di macchie di biro, perché la penna è scoppiate, fai una miscela di latte e aceto di vino bianco, spruzza sulla macchia, lascia agire, e poi risciacqua abbondantemente con acqua.

Insomma, bisogna usare degli accorgimenti che sono un “salva vestiti” a tutti gli effetti, basta soltanto saper individuare il tessuto da trattare ed il tipo di macchia. In questo modo non farai pasticci, e il risultato è garantito!