Andrea Nicole e Ciprian: dopo la scelta a Uomini e donne, l’inaspettato colpo di scena

Andrea Nicole e Ciprian dopo la polemica a Uomini e Donne hanno rotto il silenzio, lanciando l’inaspettato colpo di scena.

Andrea Nicole è stata senza dubbio una delle protagoniste di questa stagione di Uomini e Donne. Il suo percorso però non è terminato come tutti speravano e non per quanto riguarda la sua storia d’amore.

Perché da quel punto di vista l’ex tronista sembrerebbe aver trovato l’amore al fianco di Ciprian, ma quest’ultimo dopo essersi recato da lei senza avvisare la produzione ha violato il regolamento del programma. Anche se il giorno seguente, dopo aver trascorso la notte insieme, i due hanno avvisato chi di dovere, ma era troppo tardi.

Questo ha scatenato un’enorme polemica in studio, ma che cosa è successo dopo quel momento? La neo coppia, dopo la messa in onda della scelta, ha deciso di rompere il silenzio raccontando come si stanno vivendo la loro storia d’amore dopo lo scandalo a Uomini e Donne, che sdegnato in particolar modo Gianni Sperti e Tina Cipollari che non ci sono andati di certo leggeri nei confronti dell’ex tronista e del suo corteggiatore.

Ciprian e Andrea Nicole rompono il silenzio dopo la scelta a Uomini e Donne

Andrea Nicole e Ciprian dopo Uomini e Donne hanno deciso di rompere il silenzio sui rispettivi profili social, rivelando al pubblico della rete come sta proseguendo la loro storia d’amore a telecamere spente, dopo il grande polvere che si è venuto a creare negli studi Elios di Roma, per essersi visti senza avvisare la redazione, andando di conseguenza contro il regolamento che accettano di rispettare prendendo parte al programma di successo di Maria De Filippi.

Il primo a parlare è stato proprio l’ex corteggiatore, che ha annunciato che dopo la fine della messa in onda, possono viversi liberamente la loro relazione alla luce del sole. Ecco le sue parole:

“Queste storie le stiamo facendo un po’ tardi, abbiamo avuto una giornata piena, la nostra prima giornata di libertà. Come state? Vi volevamo ringraziare per il sostegno” ha esordito dopo la fine della sua esperienza nel programma di canale 5.

“Come vedete noi siamo qui, felici di poterci finalmente vivere e vi volevamo ringraziare per il sostegno. Vi volevo anche spiegare quello che è successo. Io proprio per l’intensità dei sentimenti che si provano nel programma ho avuto necessità di capire chi fosse Nicole quindi sono andato letteralmente a prendermela, come lei e Maria avevano chiesto” ha concluso passando la parola ad Andrea Nicole che ci ha tenuto a ringraziare tutta la redazione per il lavoro svolto per loro nel corso di questi mesi in tv.