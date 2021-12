Silvia Toffanin demolisce Alex Belli e Delia Duran: scintille a Verissimo

Silvia Toffanin demolisce Alex Belli e Delia Duran durante l’intervista a Verissimo: la conduttrice non concede sconti.

Silvia Toffanin non concede sconti ad Alex Belli e Delia Duran. L’attore, reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, nella puntata di Verissimo trasmessa il 19 dicembre, ha rilasciato un’intervista insieme alla moglie Delia Duran nel corso della quale ha parlato del loro matrimonio e della situazione vissuta nella casa di Cinecittà con Soleil Sorge.

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Alex Belli e Delia Duran, Silvia Toffanin, senza perdere la propria professionalità, ha lanciato frecciatine all’indirizzo della coppia scatenando il web.

Silvia Toffanin, intervista al vetriolo ad Alex Belli e Delia Duran a Verissimo

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge non ha messo in pericolo il matrimonio con Delia Duran. “Tre mesi sono lunghi ma passano velocemente, quello che ho cercato di fare dentro la Casa è stato non risparmiarmi niente, ho vissuto a 360 gradi“, ha detto Alex. «Servirà tempo, ma Alex dovrà riconquistarmi» ha detto Delia.

“Non siamo una coppia aperta. È chiaro che lei ha vacillato, dall’amicizia dal gioco lo scherzo c’è stato un avvicinamento, nel cuore e nella mente, ma lo sappiamo e io e Sole sapevamo che non poteva esserci nulla”, ha aggiunto Belli.

“No non ci credo Delia, quindi l’hai perdonato sul serio? No vabbè sei un genio Alex Belli, io non so cosa fai alle donne. Io mi aspettavo che nemmeno entrasse e invece vedo che ti ha perdonato“, è stato il commento di Silvia Toffanin.

“Io non ci sto capendo niente, ma è Natale quindi Buon Natale e questo è il vostro film di Natale. Due artisti cosa? No, scusami Delia, ma gli artisti artisti, con tutto il rispetto, i grandi artisti sono altri. Scusa, mi sono permessa, ma artisti proprio no. Io sono sconvolta, ma cosa amicizia? Tu Alex eri coinvolto, ci sono state cose sotto le lenzuola l’hanno visto tutti. Ma la tua era una sorta di ‘pausa dalla moglie’, oppure eravate tutti un po’ d’accordo?. […] Delia dici che Soleil ha recitato ? Qua è la gara a chi recita meglio perché siete dei furbetti”, ha detto ancora come riporta Biccy.