LDA, il figlio di Gigi D’Alessio racconta il retroscena sul suo passato

LDA, nome d’arte di Luda D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio, svela un retroscena sul suo passato ad Amici e riceve un messaggio dai fratelli.

LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, nell’ultimo appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021 prima della pausa natalizia, racconta un retroscena sul suo passato. Il figlio di Gigi D’Alessio, nella scuola di Maria De Filippi sin dal primo giorno, si è esibito davanti a Fedez chiamato a stilare una classifica dei cantanti, su una base di Justin Bieber e il testo scritto personalmente da lui.

Dopo aver ottenuto otto come voto da Fedez, LDA ha ricevuto il regalo di Natale della famiglia: un peluche che gli faceva compagnia da bambino e che lo accompagnò anche in sala operatoria. Luca ha poi anche ricevuto il messaggio del fratello Claudio, della sorella Ilaria e del fratellino Andrea, nato dall’amore, oggi finito, tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo.

LDA, l’operazione da bambino di Luca D’Alessio e il messaggio dei fratelli ad Amici 2021

”Non ci credo questo è Azzurrino, lo portavo sempre con me, non me ne separavo mai. Anche durante un’operazione che ho avuto da bambino, piuttosto grave, non entravo in sala operatoria senza averlo con me. Non ci credo che me l’abbiano mandato“, ha raccontato Luca non nascondendo l’emozione provata per quel ricordo.

Poi il messaggio per Natale dai fratelli. “Siamo sempre stati diversi, non ci piace la stessa musica, ma su una cosa siamo d’accordo e sono le tue canzoni, quelle piacciono a tutti. Sono fiero del percorso che stai facendo, aspetto solo di fare un giro in macchina con te, visto che dici di essere bravissimo”, sono state le parole del fratello maggiore Claudio.

“Mi manchi tantissimo, ma sono fiera di te“gli ha detto la sorella Ilaria. Infine, Luca ha anche ricevuto gli auguri speciali del fratellino Andrea: “Sono molto contento del tuo disco d’oro, continua così sei bravissimo”.

Un momento speciale, dunque, per Luca D’Alessio che, esattamente come tutti gli allievi di Amici 2021, ha ricevuto il regalo e un videomessaggio della famiglia per Natale.