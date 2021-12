Notte galeotta al Grande Fratello Vip: il bacio sfiorato scatena il web

By

Grande Fratello, I due VIP non sono mai stati più intimi di così e, tra sguardi ed effusioni, resistono alla tentazione di darsi un bacio

Non c’è solo la love story tra Alex Belli e Soleil Sorge e quella molto tenera tra Lucrezia e Manuel. A tenere banco nella casa del Grande Fratello c’è un altro “feeling” che sta nascendo ora dopo ora. E siamo arrivati già a un bacio “sfiorato”. Mentre il “bellimbusto” Alex è uscito dal reality lasciando da sola la triste Soleil, all’interno delle quattro mura di Cinecittà qualcosa si muove. Non sotto le coperte, come gli altri due vip, ma è evidente che sta nascendo qualcosa tra Biagio e Miriana.

Proprio lei, l’ex protagonista di “Non è la Rai” è entrata nella casa ben disposta a fare conquiste. Dopo una liason iniziale non andata a buon fine, stavolta si è lasciata attrarre dalle lusinghe di Biagio. Il neo entrato nel gioco ha confidato a Manila Nazzaro di sentirsi molto attratto da Miriana. E così sia, dunque. La soubrette, che non ha legami sentimentali fuori dalla casa, sembra ben disposta.

Grande Fratello, un’altra “love story” sta “infiammando” la casa

E non è mancato molto per vedere le prime effusioni: del resto, Biagio ha spiegato chiaramente che spesso ha molta voglia di baciarla. Ha anche detto che spesso fa fatica a trattenere i suoi istinti. I due si sono appartati in giardino, più di una volta. Sempre più vicini, con tanto di bacio sfiorato. Insomma, manca davvero poco all’apertura ufficiale di una nuova storia d’amore nel grande reality di Canale 5.

Molto più preso il ragazzo, che tuttavia sembra temere che con Miriana possa essere solo un fuoco di paglia. Infatti ha spiegato nei giorni scorsi che non gli piacerebbe essere ricordato solo per una relazione all’interno della casa, ma vorrebbe farsi conoscere a tutto tondo. Vedremo se saprà resistere ai famosi “istinti” di cui sopra…