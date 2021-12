Dramma nel mondo della musica: la dura battaglia del grande artista e l’annuncio struggente nel giorno del suo compleanno. La storia è sconvolgente

Tutti i frequentatori delle discoteche e gli appassionati di musica dance lo conoscono benissimo. E sicuramente questa notizia li riempie di tristezza. Anche se da tempo non ne sentiamo più parlare come un tempo, c’è un personaggio dell’allegro mondo delle discoteche che per anni, in particolare in quelli ’90 era un vero e proprio. Un grande dj, ricercato e imitato.

Abile nel suo lavoro, riusciva a scatenare le piste con i suoi mix. Sui manifesti promozionali bastava il suo nome (spesso scritto a caratteri cubitali) per riempire i locali senza mezze misure. Il famosissimo dj, purtroppo, non vive un momento facile. Nel giorno del suo 54esimo compleanno, infatti, ha dato un triste annuncio che ha riempito di tristezza il cuore dei suoi fan ma anche degli amanti della musica dance e chi lo ricorda con simpatia.

Che dramma: la terribile confessione della star delle discoteche

“La sofferenza mi consuma”, ha scritto in uno struggente post su Instagram, rivelando di essere malato. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo“. Sono le parole usate sul social network da Gigi D’Agostino. Questa la confessione riguardo la sua difficile lotta contro il male. Il messaggio del dj e producer, ha colpito il pubblico, ottenendo quasi 40mila like in poche ore. Chiaramente “like” non è il termine appropriato per esprimere la solidarietà nei suoi confronti.

D’Agostino ha spiegato di avere “un dolore costante che non mi dà pace”, e di una “sofferenza che mi consuma”. Ha spiegato che la malattia lo ha reso molto debole. Nato nel 1967 a Torino, il povero Gigi non è entrato nei dettagli del male che lo ha colpito. Il dj ha ringraziato per gli auguri di compleanno e confida di trovare un po’ di sollievo.