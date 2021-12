Quali sono i segni zodiacali più predisposti al matrimonio? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più predisposti al matrimonio. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più predisposti al matrimonio, quelli che sognano il giorno del fatidico sì già da bambini. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali più predisposti al matrimonio. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali che si sposano di più

Capricorno: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano molto il matrimonio. Unirsi con un’altra persona è un pensiero che accompagna il Capricorno per tutta la vita. Dopo aver trovato l’anima gemella e averla portata all’altare, però, le persone di questo segno tendono ad accomodarsi un po’ troppo, rischiando di trascurare il partner. Il Capricorno, infatti, è anche uno dei segni più predisposti al divorzio.

Ariete: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno dell’Ariete. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sognano di sposarsi sin da piccoli. Il matrimonio è un pensiero continuo ma non un vero e proprio sogno. L’Ariete non sogna di andare all’altare, non è particolarmente interessato al giorno del matrimonio o all’atto religioso. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ritiene che il matrimonio sia un vero e proprio percorso da condividere con la persona amata.

Leone: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano tantissimo la solennità del matrimonio. Chi è nato sotto questo segno è da sempre interessato al rito del matrimonio, gli piace tutto di quella giornata e pensa che l’unione tra due persone rappresenti un modo per rendere il sentimento più intenso e reale. Il Leone pensa al matrimonio per tutta la vita.