Grande Fratello Vip, concorrenti alle strette: ora non si gioca più

Al Grande Fratello Vip i concorrenti sono stati messi alle strette da Alfonso Signorini: da ora in poi non si gioca più.

Alfonso Signorini, durante il corso della diretta di questa, al Grande Fratello Vip ha messo i suoi concorrenti alle strette. Dopo aver interrogato buona parte del cast la settimana scorsa, ora tocca ai vipponi restanti comunicare se hanno scelto di abbandonare o meno il programma.

Lunedì scorso soltanto Francesca Cipriani ed Alex Belli hanno abbandonato il programma, mentre tutti gli altri hanno accettato di proseguire con il loro percorso nella casa più spiata d’Italia. Questa sera però non si gioca più e tutti devono comunicare se proseguire o meno quest’avventura e trascorrere le feste natalizie al Grande Fratello Vip.

Chi abbandona e chi resta al Grande Fratello Vip: l’annuncio in diretta

Proprio come per la precedente puntata, Alfonso Signorini ha chiamato i suoi vipponi in piccoli gruppi. Questa volta però loro sono stati convocati in studio per comunicare il loro verdetto.

Si è iniziato con Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di proseguire con il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Stesso discorso anche per Davide Silvestri che vuole andare fino in fondo per raggiungere la finale.

Manila Nazzaro si è aggiunta al duo e dopo essersi confrontata con i suoi parenti, ha scelto di proseguire al GF Vip con il suo percorso, ma che cosa sceglieranno gli altri?

In studio per il secondo blocco ci sono Jessica Selassiè, Soleil Sorge e Aldo Montano. Le prime due, dopo qualche momento di esitazione, hanno confermato di voler proseguire con il loro percorso nella casa del GF Vip. In quanto vogliono viversi quest’esperienza fino in fondo. La prima nella speranza di poter incontrare “un bono”, la seconda invece per dire anche grazie al pubblico che l’ha sempre sostenuta.

Discorso completamente differente per Aldo Montano che ha scelto di abbandonare per ricongiungersi con la sua famiglia.