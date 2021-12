La verità su Soleil Sorge di Miriana e Davide: scontro al GF Vip?

L’influencer Soleil Sorge ha messo fine al rapporto con Alex Belli, dopo la squalifica del concorrente, che è andato via dal Grande Fratello Vip

Non si esce dall’intreccio amoroso che si è creato dentro (e fuori) la casa del Grande Fratello. Soleil Sorge e Alex Belli hanno catalizzato con la loro passione le attenzioni di tutti. Due personaggi che sanno come essere protagonisti e come attirare su di sé le attenzioni. E in effetti ci sono riusciti davvero bene. Le ultime novità riguardano l’uscita dalla casa di Alex Belli, che è stato squalificato per aver violato le norme anti Covid.

Tuttavia, l’uscita dell’attore lo ha portato a tentare un riavvicinamento nei confronti della moglie Delia Duran, che è stata pubblicamente ed evidentemente tradita a più riprese. Chiaro che, con Soleil confortata per la perdita del suo “amante”, non si faccia altro che parlare di questa vicenda fuori e dentro la casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip: Miriana e Davide parlano di Soleil e del suo comportamento

L’influencer ha ammesso di essere stata “una cretina”, nello spiegare come sono andate le cose. In pratica si sarebbe fatta incantare dai modi da latin lover e la voce impostata di Belli. E commenti sono giunti a profusione anche da Davide e Miriana, che assieme agli altri abitanti della casa hanno parlato di questa situazione.

Secondo l’ex valletta di “Non è la Rai”, Soleil è solo una vittima, mentre Davide tende a coinvolgere anche lei nelle eventuali responsabilità di una situazione così tesa. “Sapeva a cosa andava incontro”, ha detto. Ovviamente il matrimonio di Alex Belli con Delia Duran non era un segreto. “Lui parlava di amicizia, ma era evidente a tutti, no? Cosa si aspettava?”.

Miriana e Gianmaria parlano di nessuna vittima e nessun carnefice. Se dovete riportare il live riportatelo PER BENE E PER INTERO #GFVIP pic.twitter.com/BYtCpJk1Et — (@maledettotewpo) December 14, 2021