Da Miss Italia al cinema: ecco com’è e cosa fa oggi

È stata una delle prime Miss Italia, bella e sexy aveva fatto innamorare l’intero paese. Vediamo che fine ha fatto e cosa fa oggi

C’era un tempo in cui Miss Italia era una vera e propria istituzione dello spettacolo italiano. Appuntamento fondamentale, di cui si parlava per settimane. E non a caso le ragazze vincitrice diventano famosissime in un lampo e restavano nel mondo dello spettacolo a lungo, tranne qualche eccezione. Molte di loro sono diventate attrici famose, altre delle showgirl molto presenti in tv, o hanno intrapreso la carriera di conduttrice.

Oggi il concorso, per vari motivi, ha perso di mordente: in particolare, da quando è stato “abbandonato” dalla Rai ha visto ridurre in modo drastico la sua visibilità. E chissà, forse la formula del classico concorso di bellezza femminile, incentrato esclusivamente sull’aspetto esteriore, sembra ormai un po’ lontano dai tempi attuali. Ma questa è solo una nostra riflessione.

L’ex Miss Italia era meravigliosa e piaceva davvero a tutti

All’epoca d’oro, comunque, molte “miss” hanno iniziato dal concorso la loro carriera: tra queste ce n’è una che avuto un successo straordinario ed era richiestissima. Parliamo di Federica Moro, che dopo la passerella di Miss Italia è arrivata ben presto al cinema e in tv. Protagonista di serie televisive e di film, è poi man mano uscita di scena.

Era apprezzata per la sua indiscutibile bellezza: in particolare, colpiva con quel taglio d’occhi un po’ da orientale e un sorriso affascinante e magnetico con le sue labbra leggermente sottili. Oggi non è più una ragazza: ha 55 anni, ma si mantiene ancora estremamente affascinante. Non a caso i suoi account social, in particolare Instagram, traboccando di affetto con tantissimi like e commenti a ogni sua foto.