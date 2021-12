Il cantante mascherato, dopo l’addio di Todaro, Milly Carlucci sceglie lui!

Mentre Ballando con le Stelle si avvia alla sua conclusione la conduttrice Milly Carlucci è già al lavoro alla prossima edizione de Il Cantante Mascherato

Mentre l’edizione 2021 di Ballando con le Stelle si avvia alla conclusione (stasera l’ultima puntata) l’irrefrenabile Milly Carlucci già pensa al suo prossimo show. Ci vorrà un pochino di tempo, ma l’appuntamento con “Il Cantante Mascherato” non è così lontano. Arriverà su Rai 1 l’11 febbraio, una settimana dopo l’ultima puntata del Festival di Sanremo. E la brava conduttrice è già alle prese con l’organizzazione di questa nuova stagione: un ennesimo “talent-vip” con i nomi e i volti dei concorrenti nascosti.

Partito un po’ in sordina, ha acquisito man mano sempre maggiori consensi. Come si legge su BubinoBlog, Milly Carlucci ha spiegato a “Il Fatto Quotidiano” che la presentatrice ha assunto come nuovo coreografo del programma Simone Di Pasquale, che lascia la carriera di ballerino per motivi anagrafici.

Il Cantante Mascherato, prestigiosa new entry direttamente da Ballando con le Stelle

Lo storico protagonista di “Ballando”, però, inizierà una nuova avventura sempre al fianco di Milly Carlucci. Di Pasquale prenderà il posto di Raimondo Todaro, che ha chiuso al termine della scorsa stagione la sua collaborazione con la Carlucci per passare ad “Amici” di Maria De Filippi.

Lo stesso Todaro occupava il ruolo di coreografo del programma “Il Cantante mascherato”, rimasto poi vacante. Sarà Simone Di Pasquale a prenderne il posto: l’esperto ballerino questa sera saluterà il pubblico di “Ballando con le Stelle” dopo 16 di esperienza (sin dalla prima puntata) e non mancherà un po’ di commozione in studio.