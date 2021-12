Sabrina Salerno bellezza senza tempo: le foto di ieri e di oggi

Sabrina Salerno è stata una delle protagoniste di questa edizione di Ballando con le stelle. In tanti la ricordano agli esordi negli anni ’80

Il nome di Sabrina Salerno, tutto sommato, non è mai stato dimenticato. Negli anni ’80 era un vero e proprio idolo. Bellezza smisurata, sex appeal quasi imbarazzante. Forme esplosive, disinvolte. Famosissima come regina della disco, ma anche come attrice e soubrette. Ancora una volta, colpiva il suo aspetto fisico assolutamente fuori parametro. Forme abbondantissime, naturali: in un’epoca in cui non c’era la chirurgia plastica. Di certo lei non l’ha mai utilizzata.

Insomma, Sabrina era impressionante. Anche quando si è defilata i social hanno permesso ai suoi tantissimi ammiratori di continuare a seguirla. A maggior ragione negli ultimi anni, dove la dolce Sabrina è finalmente tornata a farsi vedere in tv con numerose ospitate. Il culmine quella del 2020 al Festival di Sanremo, voluta da Amadeus, e proprio di questi tempi a “Ballando con le Stelle”, dove oggi completerà la sua esperienza gareggiando per la vittoria finale.

Sabrina Salerno, una bellezza esplosiva e intatta nel tempo: che forme

Ciò che ha sempre colpito di lei è la sua bellezza, praticamente intatta nonostante il passare degli anni. Oggi ne ha 50 e non sembra cambiata di nulla: davvero incredibile. Non ha segni di ritocchi estetici evidenti, il suo proverbiale seno prosperoso è rimasto lo stesso. Senza dubbio la Salerno si è data da fare negli anni con tanto fitness e una dieta equilibrata, ma va detto che madre natura con lei è stata generosa.

E ciò che fa piacere sapere e che al di là dell’aspetto sexy, Sabrina Salerno è una donna pacata e per bene. Per nulla esibizionista e innamoratissima di suo marito, con cui sta insieme da quasi 30 anni. Certo che quando deve far vedere il suo straordinario fisico non lesina: e di questo chi sa apprezzarla non può che dirle… grazie.