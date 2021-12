Signorini sbugiarda Soleil e Alex Belli in diretta: confronto di fuoco al GF Vip

Signorini non le ha di certo mandate a dire, sbugiardando Alex Belli e Soleil Sorge durante la diretta del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini non le manda di certo a dire. Per questo motivo non si è di certo trattenuto durante il corso della diretta di questa sera, quando Soleil Sorge e Alex Belli hanno avuto modo di potersi confrontare dopo la squalifica avvenuta lunedì scorso.

I due hanno parlato della loro amicizia vissuta nella casa del GF Vip e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato di essersi sentita illusa e delusa da parte dell’attore. In quanto fino all’ultimo momento le avrebbe detto che avrebbe accettato il prolungamento comunicato dalla produzione negli scorsi giorni, invece ha preferito andare via. Alex si è difeso affermando che doveva raccogliere i cocci della sua storia d’amore e per questo è dovuto andare via.

Alfonso Signorini ha rimproverato Alex Belli e Soleil Sorge durante il corso del GF Vip, ricordando loro che non c’era soltanto un’amicizia ed a dirlo è stata la stessa Delia Duran.

Soleil Sorge e Alex Belli rimproverati da Alfonso Signorini al GF Vip

Alfonso Signorini ha ripreso il fuori onda di Delia Duran della scorsa diretta del Grande Fratello Vip, dove affermava che Alex Belli e Soleil sotto le coperte si erano lasciati andare a molto di più di semplice coccole e l’ex stella di Centovetrine non ha affatto smentito.

Così il padrone di casa è prontamente intervenuto, facendo notare che non è esatto parlare di amicizia e se continuano in questo modo prendono in giro il pubblico a casa, visto che Belli non ha smentito le insinuazioni di sua moglie.

Nemmeno Soleil ha smentito, affermando però che le parole che Alex ha utilizzato sono molto più forti dei gesti sotto le coperte e che Delia Duran dovrebbe più preoccuparsi di quelle che di quanto è successo sotto l’occhio vigile delle telecamere, ma il loro rapporto sembrerebbe essere ormai naufragato.

Tra Alex e Soleil è ufficialmente finita nella casa più spiata d’Italia ed anche al di fuori.