GF Vip daytime 17/12/2021, il gieffino allo scoperto: l’ansia lo distrugge

Al GF Vip il concorrente è venuto allo scoperto, raccontando di soffrire di ansia all’idea di poterla sapere lontano da lui.

Il GF Vip è tornato anche oggi sul piccolo schermo degli italiani con il suo daytime quotidiano. Un daytime davvero speciale che anticipa che questa sera ci sarà un appuntamento davvero importante. In quanto questa sera gli altri concorrenti che mancano all’appello comunicheranno ad Alfonso Signorini se accettare o meno il prolungamento.

Il padrone di casa, dopo che la produzione mostrerà le dinamiche che hanno visto protagonisti i vipponi più amati del piccolo schermo degli italiani, interromperà il daytime con uno speciale collegamento in cui anticipa ai telespettatori che cosa vedranno questa sera in tv.

Si parte ovviamente con Soleil Sorge che per la prima si è confidata con Biagio D’Anelli, ammettendo di essersi sentita tradita e strumentalizzata da Alex Belli, che ha scelto di tornare con sua moglie dopo la squalifica comunicatagli da Alfonso Signorini lunedì scorso per aver violato le misure di sicurezza.

Biagio ha offerto all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne una spalla su cui piangere e lei ha apprezzato e non poco, anche se lei continua a provare sentimenti contrastanti nei suoi confronti.

Gianmaria Antinolfi si confessa a cuore aperto al GF Vip

Soleil Sorge spera soltanto che Alex Belli non abbia organizzato il tutto per avere una maggiore visibilità, in quanto poco prima della sua uscita le aveva confidato di voler interrompere il suo matrimonio a causa del sentimento che provava nei suoi confronti.

“O era tutta una strategia e stai facendo il finto. Oppure non hai le pall* di andare avanti e vivi una vita che non vuoi” ha aggiunto parlando a tu per tu con Biagio D’Anelli.

Dopo questa confessione si passa a toni più leggeri con Valeria Marini e Giacomo Urtis che non riescono a mettersi d’accordo per le frasi da proporre per i gadget legati al Grande Fratello Vip.

Un po’ di incomprensioni ci sono anche tra Gianmaria e Sophie. L’ex tronista di Uomini e Donne lo ha trovato molto permaloso in quanto lui ha scelto di allontanarsi dopo che è nata un’incomprensione tra loro a causa dell’olio.

Lui, in confessionale, ha ammesso di avere paura di perderla e l’ansia di vederla andare via lo porta ad allontanarla. Chi vuole allontanare lui però è Soleil che non ha preso bene l’idea di vederlo in camera sua a chiacchiera con Davide Silvestri e per questo lo ha cacciato via.

La parola passa ad Alfonso Signorini, pronto ad anticipare che cosa vedremo questa sera. Il tutto partirà con i nuovi ingressi nella casa e il ritorno di Alex Belli, pronto per avere un confronto con Soleil e gli altri vipponi.