Ex Uomini e Donne mamma per la prima volta: “Il mio sogno più bello”

Uomini e Donne incanta il fedelissimo pubblico a casa con le sue storie d’amore, ma non solo. Ci si affeziona ai protagonisti in questione, anche per aspetti che riguardano la loro vita privata fuori dai riflettori del set televisivo del dating show più famoso di sempre. Ecco il racconto inedito sul parto più atteso, ma al tempo stesso più difficile. Il motivo? E’ andato tutto storto!

Se pensi che le storie di Uomini e Donne terminano una volta spenta la tv, ti sbagli di grosso. Perché i protagonisti, tronisti, troniste e i vari corteggiatori, sono le ricerche più cliccate nei social media. Specialmente sono questi ultimi che usano i mezzi di comunicazione istantanei e digitali per comunicare tutto ai propri fan. Nel suo caso ha dovuto farlo, per condividere con chiarezza lo spiacevole evento che tutti dovrebbero conoscere per essere preparati a tutto.

Le storie d’amore raccontate da Uomini e Donne incuriosiscono il pubblico a casa che non perde un solo appuntamento del dating show targato Maria De Filippi. La trasmissione mette in gioco i sentimenti, i quali sconvolgono le vite dei protagonisti. Queste una volta fuori il programma, vanno avanti e appassionano i fan. Nella situazione di oggi, i telespettatori hanno preso un bello spavento!

Diciamo che i colpi di scena non mancano, soprattutto quando c’è di mezzo il tradimento di lui a sconvolgere tutto, insomma se ne vedranno delle belle!

La notizia del giorno ha un barlume di speranza, ma sudato! Perché le difficoltà vissute sono state terribili e difficili sa superare. Quanto accaduto devasta sia mentalmente che psicologicamente, ecco tutta la verità.

Uomini e Donne, salta fuori l’inedita verità sul parto!

Oltre alle notizie di litigi e tradimenti, ce ne sono anche di belle da togliere il fiato! E’ il caso della coppia più amata che si sposa dopo soli 3 mesi, l’amore è entrato nei loro cuori e non è più andato via. Non può dirsi lo stesso per la protagonista di oggi, la quale è stata la corteggiatrice prima, e poi la scelta di Mariano Catanzaro, tronista nell’edizione a cui ha partecipato. La corteggiatrice ha deciso di coronare il suo sogno di mamma, ma non con lui. Ecco con chi sta, e cos’è accaduto di tanto terribile.

Si tratta della bellissima Valentina Pivati! Scelta di Mariano Catanzaro, ma le cose non sono andate come previsto. Si sono lasciati e hanno proseguito ognuno per la sua strada, nel caso della Pivati il suo cuore ha conosciuto Andrea Concato.

Il suo attuale compagno la rende felice, insieme sono i genitori della piccola Alycia nata il 7 dicembre 2021. Nessuno però è a conoscenza della verità dei fatti: il parto è stato un incubo! Nono tanto per il dolore, ma per la situazione di isolamento creatasi nel giorno in cui ha scoperto la data del parto, perché ha fatto due scoperte.

Oltre alla data della nascita della piccola, le hanno anche comunicato di essere positiva al coronavirus! Sapeva che avrebbe partorito da sola, ma non era a conoscenza di tutto il dolore che avrebbe provato.

Le sono venute le ragadi, le si è spostata la rotula del ginocchio e ha subito le conseguenze di un parto cesareo d’urgenza visto che alla presunta data non ci sono arrivati perché la piccola aveva i battiti accelerati!

Tutta colpa del Covid-19, niente è andato secondo i suoi piani. La cosa più importante è che la piccola di casa stia bene, soprattutto la mamma è decisa a vaccinarsi. Ha evitato di farlo per non fare del male alla bambina, ma è pronta una volta passato il virus di prendere i dovuti accorgimenti e riprendersi del tutto!

Insomma, la vita è piena di sorprese, questa non è stata delle migliori, infatti non si può prevedere nulla del futuro. Ma Valentina senza dubbio può urlare di essere felice con la figlia e il compagno affettuoso che l’hanno aiutata a superare le difficoltà.