Le parole esclusive di Delia Duran dopo lo scontro con Alex Belli. La verità senza filtri

Delia Duran non sta vivendo affatto un bel periodo. Suo marito Alex Belli è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip tre mesi fa e in quel periodo ha avuto un flirt spinto con l’influencer Soleil Sorge.

Baci, abbracci, carezze sotto il letto e fuori, palpate: Delia ha dovuto vedere tutto questo, mentre suo marito se la spassava senza il minimo rimorso o senso di colpa.

Alla fine, la donna decide di entrare nella Casa per parlare col marito e Alex si è avvicina troppo alla moglie e quindi Alfonso Signorini lo elimina dal gioco.

Ma Delia Duran ha fatto una intervista esclusiva prima di tutto ciò e ha detto tutta la verità sul suo rapporto e su come sta. Anche perché la Duran si è baciata con un altro uomo mentre il marito era nella Casa più spiata d’Italia.

Scopriamo insieme le parole dette da Delia Duran durante l’intervista esclusiva

Delia Duran: tutta la verità su Alex Belli e il loro rapporto

Delia Duran, nel periodo in cui sui marito Alex Belli era nella Casa del Grande Fratello Vip, chiama una sua amica e giornalista che lavora per il settimana Nuovo per sfogarsi e raccontare la sua versione.

In quei giorni, la modella era stata fotografata da Whoopse! in compagnia di un uomo: abbracci, sguardi e soprattutto baci profondi, mentre Alex era all’interno del reality.

Leggi anche –> Soleil Sorge: mamma Wendy svela la verità su Alex Belli e il fidanzato Carlo

Delia Duran e Alex Belli sono sposati da pochi mesi, ma il loro rapporto è notevolmente in crisi.

Il gieffino, all’interno della Casa, esclama alla sua nuova fiamma Soleil: “Chi dice che non si possa amare un’altra persona?“.

Nel mentre, però, ribadisce il concetto di essere perdutamente innamorato di sua moglie, anche se dice alla gieffina: “Ti assicuro che io mi sono innamorato di te“.

Alex Belli ha una doppia faccia?

L’intervistatrice fa subito una domanda azzeccatissima: “Fino a ieri sembravi una moglie addolorata per un tradimento, ma queste foto apparse su Whoopsee.it?“.

“Non sono certo la dimostrazione che io ho cambiato idea” risponde la Duran e continua: “Che considero come Alex la nostra storia come quella di una coppia aperta. Sia lui sia io siamo cattolici. Sono dimagrita, ho sofferto, sono stata umiliata“.

La modella non risponde alla domanda, al che la giornalista chiede se il suo bacio fosse una vendetta e chi fosse l’uomo che ha baciato.

“Un amico. Tu non lo conosci e non lo conosce nemmeno Alex. E’ un ragazzo giovane, ed è la prima volta che esco con un ragazzo giovane, ma è molto maturo, una bella persona, che mi piace, con cui sono andata oltre al bacio a stampo“.

Nonostante il bacio, Alex guardando le foto rimane impassibile e, anzi, dice di non credere minimamente a questo gesto trovandolo addirittura una pagliacciata.

Leggi anche –> Alex Belli non si arrende e rompe il silenzio dopo la squalifica al GF Vip

“Finge, ma è gelosissimo, lo è sempre stato” sottolinea la modella.

“Ma secondo lui invece io non dovrei essere gelosa? Un uomo può tradire e una donna no? Lui vuole essere libero? Bene, adesso lo sono anche io” Delia evidenzia il suo pensiero che è molto più che giusto.

Per la moglie di Alex Belli: “Sarà una lezione di vita per lui, l’ho ripagato con la stessa moneta“.

La giornalista, nonché amica di Delia, le confessa il suo pensiero: “Questa è la scelta della tua sofferenza: tu stai soffrendo e non per una tua scelta, non hai deciso che Alex flirtasse con Soleil, ma queste foto con un altro le hai decise tu“.

La modella crede di essere stata trattata male da suo marito, ma soprattutto da Soleil.

“Quella Soleil è una provocatrice. Sì, l’ha provocato, lui è caduto nel gioco… E’ anche certo che non ha rispetto per le donne” dice Delia.

Un’altra domanda viene posta alla donna: Alex Belli ti ha portato rispetto?

“No, non l’ha avuto. Mi vergogno di quello che succede, sono con mia madre, è venuta dal Venezuela, piange e la sua sofferenza mi rende tutto ancora più terribile“.

Delia è inorridita: ha visto delle scene troppo intime sotto le coperte e non riesce più ad andare avanti. Per lei è un tradimento e soprattutto le sembra di essere la protagonista di una soap opera, ma per lei si sta parlando della sua vita, della sua famiglia.

Delia deve ancora entrare nella Casa per incontrare Alex ed è pronta a chiedergli delle spiegazioni: “Ora deve scegliere, deve dimostrare se tiene davvero alla sua vita privata, certo può aver avuto il testosterone a mille, ma io? E tutto per cosa? Per un gioco da reality?“.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, altro che perdono: arriva l’affondo finale

Alex Belli prima di entrare al Grande Fratello Vip aveva occhio solo per sua moglie Delia. La modella fa, però, una rivelazione esclusiva: “Ma lui, da sempre, non riesce stare solo, è sempre stato così. Io in certi momento cerco di fare la psicologa, mi domando: è una recita? O è lui ad aver creato ad arte tutto?“.

Ormai neanche Delia crede più alle parole dell’attore.

Delia Duran è una donna provata, ma questa intervista esclusiva è stata fatta prima che lei rincontrasse suo marito e uscissero insieme dalla Casa. Chissà quando Alex Belli leggerà tutta la verità sul loro rapporto e su sua moglie