Alex Belli non si arrende e rompe il silenzio dopo la squalifica al GF Vip

Alex Belli, dopo la squalifica al Grande Fratello Vip, ha rotto il silenzio sui social. Il suo è un messaggio in codice per Soleil Sorge?

Alex Belli, che piaccia o meno, è stato senza dubbio uno dei protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Il triangolo amoroso a cui ha dato vita nella casa più spiata d’Italia ha tenuto incollati milioni di telespettatori che sono rimasti con il fiato sospeso fino alla diretta di lunedì scorso dove abbandonato il programma insieme a sua moglie Delia Duran, dopo che Alfonso Signorini gli ha comunicato di essere stato squalificato dopo aver violato le misure di sicurezza.

L’ex stella di Centovetrine, dopo il suo abbandono al programma, è stato ugualmente al centro dell’attenzione. In quanto non sono mancate le foto rubate che lo hanno immortalato al fianco di sua moglie, intenti a tornare a casa e non proprio nella migliore pace ed armonia. In quanto lui dovrà impegnarsi e non poco per riconquistare la sua fiducia.

Nel frattempo però ha deciso di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram e il gesto di lui per molti utenti della rete è sembrata quasi una frecciata a Soleil Sorge, che è ancora nella casa del GF Vip portandogli non poco rancore per come sono finite le cose tra loro.

GF Vip: Alex Belli rompe il silenzio dopo l’uscita dalla Casa

Alex Belli ha deciso di tornare sul mondo del web dopo la squalifica al Grande Fratello Vip in un modo piuttosto particolare.

A differenza degli altri concorrenti, non ha scelto di lasciare un lungo messaggio ai suoi fedeli sostenitori, ma ha preferito concentrarsi sulle Instagram Stories, lasciandosi andare ad una performance del tutto inedita ma che per alcuni utenti è sembrata una chiara frecciata a Soleil Sorge, ma sarà realmente così? Lui non si è si sbilanciato con le parole, ma artisticamente sì.

L’ex stella di Centovetrine, come potete vedere dalla clip incorporata in fondo a questo articolo, si è lasciato andare ad una performance al pianoforte, dove ha cantato e suonato Non me lo so spiegare, uno dei brani più famosi di Tiziano Ferro. Una scelta che per molti utenti del web non è sembrata affatto fatta a caso, ma ben studiata e ragionata visto la situazione in cui si trova attualmente.

Alex Belli ha lanciato un messaggio a Soleil al Grande Fratello Vip oppure si è lasciato andare ad una semplice performance senza lanciare frecciate alle relazioni che ha creato di recente?