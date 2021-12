Miriana Trevisan censurata al GF Vip: svelati i segreti della produzione

Miriana Trevisan è stata censurata dal Grande Fratello Vip. La concorrente di Alfonso Signorini ha svelato tutti i segreti della produzione.

Miriana Trevisan è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF Vip. L’ex ragazza di Non è la Rai si è fatta notare per dire sempre ciò che pensa, senza però mai esagerare, anche al costo di risultare scomoda e impopolare.

Tant’è che non si è mai nascosta dietro ad un dito, anche nella sua conoscenza con Nicola Pisu, confidandogli senza troppi fronzoli che nei suoi confronto provava soltanto un’attrazione fisica e che al di fuori del programma non sapeva se sarebbero durati o meno. Per questo motivo non stupisce che qualche ora fa abbia scelto di confidare ai suoi compagni che cosa succede in confessionale negli scorsi giorni.

La regia però non ha affatto gradito le sue parole e non appena Miriana Trevisan ha spifferato tutto ha subito provveduto a censurare le sue parole, spegnendole il microfono in modo tale che il pubblico da casa non potesse ascoltare le sue parole, ma ormai era troppo tardi.

Il GF Vip censura Miriana Trevisan: il retroscena sul confessionale

Miriana Trevisan si trovava con i suoi compagni di viaggio a parlare di quanto è accaduto durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini. In particolar modo di quanto è successo tra Soleil Sorge ed Alex Belli.

L’ex ragazza di Non è la Rai non si è di certo risparmiata, affermando che Soleil ha le sue colpe e non si può indicare soltanto Alex come l’unico colpevole di tutta questa storia. Un pensiero che non ha mai nascosto nemmeno di fronte alla diretta interessata e che la produzione ha voluto approfondire.

La Trevisan, infatti, ha confidato che in confessionale non fanno altro che chiamarla per chiederle di parlare di Soleil e Alex. La sua confessione ha stranito i suoi compagni di viaggio. In particolar modo Manila Nazzaro che si è chiesta come mai alla produzione interessasse ancora parlare di questo argomento, in quanto immaginava ne avessero abbastanza.

La regia, non appena si è accorta del tutto, ha scelto di censurare Miriana togliendole l’audio dal suo microfono e rendendo quindi impossibile poter capire il resto della sua confessione su quanto è accaduto durante i vari colloqui con gli autori del programma.

MIRIANA DICE CHE IL CONFESSIONALE LA CHIAMA DI CONTINUO E LE FANNO DOMANDE SU SOLEIL E LA REGIA CENSURA#gfvip pic.twitter.com/1h6DyAkzUm — ℒ (@LittleDorrit24) December 14, 2021

Sicuramente durante la diretta di venerdì prossimo ne vedremo delle belle tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge.