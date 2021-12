Avete mai visto le sorelle di Caterina Balivo? Bellissime come lei!

Caterina Balivo è da tempo una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Forse non tutti sanno che lei ha due splendide sorelle

Alzi la mano chi non trova Caterina Balivo incantevole. La simpatica conduttrice originaria di Napoli, spigliata e indubbiamente molto brava. Ma soprattutto è di una bellezza irresistibile. Nonostante sia tutto sommato giovane (41 anni) ha già alle spalle una lunga carriera, che ha vissuto soprattutto in Rai con tante trasmissioni che ha condotto con successo. Spontanea, genuina e spiritosa, se la cava benissimo in diretta in ogni circostanza.

Caterina colpisce soprattutto per la sua bellezza semplice e genuina, per nulla artefatta. Non dovrebbero esserci “ritocchini” estetici o misure “spinte” dalla chirurgia. Caterina non pare averne bisogno. E forse non tutti sanno che la presentatrice, nata a Napoli nel 1980, ha due sorelle più piccole, che si chiamano Sarah e Francesca.

Leggi anche – Caterina Balivo sarà nella giuria de “Il cantante mascherato”. La presentatrice reagisce male alle critiche

Caterina Balivo: anche le sue due sorelle sono stupende come lei!

Non fanno parte del mondo dello spettacolo, in quanto hanno scelto strade professionali diverse, ma non meno importanti. Francesca è una pediatra molto apprezzata, mentre Sarah è un architetto professionista ma ama il mondo dei social. E’ molto più mondana di Francesca, e gestisce un blog personale “2 biscotti nel tè” che ha un discreto successo.

Leggi anche – “Ad un certo punto ho detto basta”: inedita confessione di Caterina Balivo

A quanto pare la più piccola delle sorelle Balivo vuole diventare anche imprenditrice, avendo creato un marchio di scarpe originale “Madame Cosette”. Ma come sono le sorelle di Caterina Balivo? I rapporti tra le tre ragazze sono ottimi, visto che vediamo spesso foto insieme e commenti reciproci sui social. Francesca è naturalmente più riservata e ha i colori di Caterina, mentre Sarah spicca per la sua chioma dai colori più chiari.