Tutta la verità sull’incontro tra Belen Rodríguez e Michele Morrone

Belen Rodríguez è una modella argentina protagonista di molte pagine di gossip.

Negli ultimi giorni, è stato pubblicato un video della showgirl mano nella mano con l’attore di 365 giorni Michele Morrone.

Belen ha appena avuto la sua seconda figlia, Luna Marie, dalla relazione con l’hair-stylist Antonino Spinalbese.

Dal momento del parto, però, tra i due c’è maretta e il video con Morrone ha creato molto dubbi.

Qual è la verità che si nasconde dietro quel video? Scopriamolo insieme

Belen Rodríguez e Michele Morrone nuova coppia? Ecco tutta la verità

Belen Rodríguez e Michele Morrone sono al centro del gossip. E’ stato pubblicato un video in cui i due si tengono la mano in un locale di Milano e tutti hanno subito pensato ad una nuova storia d’amore.

La modella è in crisi con il suo fidanzato e padre di Luna Marie, Antonino Spinalbese e potrebbe essersi fatta coccolare dall’attore.

Inoltre i due neogenitori non hanno ancora risposto alle migliaia domande dei fan e ciò rende la situazione ancora più critica.

Sembra, però, che l’immaginario dei followers sia sbagliato. A svelare la verità è il portale VeryInutilPeople.it che rivela tutta la verità sul rapporto tra Belen e Morrone ripresi mano nella mano.

Leggi anche –> Antonino Spinalbese torna a casa dopo 10 giorni d’ospedale: la reazione di Belen

Tempo fa, l’attore di 365 giorni mandò una frecciatina sui social alla modella argentina. Michele non ha poi mai avuto la possibilità di scusarsi con Belen, ma gli capita occasione proprio quella sera in compagnia dei sui amici a Milano.

La Rodríguez si trovava anche lei nel medesimo locale in compagnia della sua combriccola e l’attore ne ha approfittato per scusarsi.

La modella ha accettato e apprezzato le sue scuse e, soprattutto, non ha visto nessuna malizia in questo gesto.

Quindi, tra Belen e Michele non c’è assolutamente nessuna storia d’amore, ma è stato solo un semplice chiarimento.

Belen Rodríguez e Antonino Spinalbese stanno riallacciando i loro rapporti

Belen non pensa minimamente all’attore Michele Morrone, ma piuttosto sta cercando di ricucire il suo rapporto con Antonino Spinalbese.

Leggi anche –> Belen Rodriguez e quel gesto che richiama Stefano De Martino

I due sono una coppia fissa da quasi un anno e quasi subito dopo aver annunciato la loro frequentazione, la modella è rimasta incinta per la seconda volta della piccola Luna Marie.

Dopo la nascita della figlia, il rapporto tra la modella e l’hair-stylist si è incrinato: una crisi ha colpito il loro rapporto, anche se i due diretti interessati non hanno mai né confermato né smentito la notizia.

Belen e Spinalbese decidono di provare il tutto per tutto con una vacanza riparatore a Parigi, ma al loro ritorno la modella torna a Milano e Antonino va a La Spezia a trovare i suo familiari.

Non un ottimo risultato…

Leggi anche –> Belen Rodrìguez e Antonino Spinalbese, finalmente la verità: cambia tutto!

Dopo aver passato alcune settimane distanti, sembra che tra Belen e Antonino sia tornato il sereno. La coppia vuole assolutamente recuperare il loro rapporto anche per far star bene la neonata Luna Marie.

I due hanno addirittura deciso di passare il Capodanno insieme in una romantica meta.

Belen Rodríguez riesce sempre a far parlare di se anche se l’ipotetico flirt con Michele Morrone è stato smentito.

La modella argentina riuscirà a recuperare la storia d’amore con Antonino Spinalbese? Non ci resta che continuare a seguirli sui loro profili social