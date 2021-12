Wendy, mamma di Soleil Sorge racconta tutta la verità su Alex Belli e il fidanzato della gieffina Carlo

Soleil Sorge è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. Nell’ultima settima ha dovuto dire addio ad Alex Belli, attore con cui ha avuto un profondo flirt dal primo giorno nella Casa.

I due non si sono salutati affatto bene visto che Alex ha deciso di abbandonare il gioco in compagnia di sua moglie Delia Duran e Soleil continua a piangere e a star male per quanto è accaduto.

Wendy, madre della gieffina, non ha mai supportato il loro rapporto e in una intervista svela la sua verità anche su Carlo, il fidanzato di Soleil.

Scopriamo insieme cosa ha svelato la mamma della Sorge

Wendy, mamma di Soleil Sorge, confessa la verità su Alex Belle e il fidanzato Carlo

Wendy, madre di Soleil Sorge, ha attaccato più volte l’attore Alex Belli. Non lo accetta e trova che il suo comportamento con sua figlia sia stato sbagliato in molte situazioni.

La donna viene invitata a Casa Chi per parlare di sua figlia Soleil. Secondo lei, la gieffina non è mai stata innamorata di Alex e ha anche aggiunto che se dovesse mai incontrare l’attore in compagnia di Delia gli direbbe di vergognarsi per il loro comportamento.

“Se incontrassi Alex gli direi tante cose e non saprei da dove iniziare. All’inizio direi a lui e Delia di vergognarsi. Pianificavano tutto prima di entrare e hanno fatto il loro scempio, uno show pessimo. Lui doveva avere un po’ di ritegno e non spingersi oltre. Ricordiamoci che è lui che ha detto che è innamorato. Alex non è il tipo di mia figlia, lei non si innamorerebbe mai di lui. Per fortuna adesso è uscito” rivela la sua verità Wendy.

Secondo la mamma di Soleil, la gieffina non c’entra niente nel matrimonio tra l’attore e Delia: “Certamente però Sole provava dei sentimenti forti di amicizia per lui. Però sono sicura che mia figlia non sia innamorata di quell’uomo. La mia piccola ci teneva al rapporto con lui, ma non voleva assolutamente che lui lasciasse la moglie. Così come sono sicura che Alex e Delia avevano pianificato tutto dall’inizio, quindi che non facciano passare Soleil come rovina famiglia“.

L’intervistatore domanda a Wendy: “Cosa hai pensato quando ha visto l’ultimo bacio tra Alex e Soleil?“.

La mamma della influencer risponde: “Lei era molto arrabbiata e ha voluto vendicarsi. Ricordiamoci che mia figlia ha studiato recitazione. Quando vuole è una bravissima attrice“.

Ma Carlo che ne pensa? Lui è il fidanzato di Soleil che la sta aspettando fuori dalla Casa, anche se in molti pensavano che la loro relazione si fosse già conclusa dopo gli avvenimenti accaduti nel reality show.

Ci pensa Wendy a dire tutta la verità: “Che fina ha fatto Carlo, il fidanzato di Sole? Sta sempre qui a Milano aspettando l’uscita di Soleil. Non è contento di aver visto certe cose con Alex“.

“Lei non ha limitato le ferite per lui” aggiunge la mamma di Soleil e conclude: “Certo però che è uno spettacolo che si è svolto così alla fine. Alex era un po’ una tortura, faceva tutto lui. Anche se ribadisco che con Alex non poteva nascere nulla“.

Wendy è stata molto chiara: crede che Alex e Delia abbiano deciso tutto a tavolino e che si siano presi gioco di sua figlia Soleil.

Carlo, però, non ci casca e continua ad essere perdutamente innamorato della gieffina. Chissà se la Sorge sarà disposta a tornare tra le braccia del fidanzato o avrà ancora bisogno di pensarci