Soleil Sorge minaccia di abbandonare il GF Vip: il motivo è assurdo

Soleil Sorge ha minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip e il motivo è assurdo: non c’entra in alcun modo Alex Belli.

Soleil Sorge è un vero uragano in pieno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è la protagonista assoluta di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini perché diciamocelo, che piaccia o meno, senza di lei sarebbe stato tutto molto più noioso.

Per questo motivo il pubblico del piccolo schermo, nonostante lei non abbia ancora rivelato quale sia la sua decisione, spera che possa accettare il prolungamento annunciato dal padrone di casa. In quanto il reality show di canale 5 non terminerà più a dicembre, come precedentemente stabilito, ma a marzo, ma qualcosa potrebbe non andare come sperato. Il motivo?

Soleil chiacchierava a tu per tu con i suoi compagni di viaggio ed insieme fantasticavano su chi potrebbe entrare. Così Davide Silvestri ha fatto il nome di un personaggio che vorrebbe vedere nella casa del GF Vip e non appena lo ha fatto, Soleil Sorge ha minacciato di abbandonare il programma perché con questa persona i rapporti sono più aspri che mai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Alex Belli non si arrende e rompe il silenzio dopo la squalifica al GF Vip

GF Vip: Soleil Sorge minaccia di abbandonare il programma prima della diretta

Davide Silvestri ha rivelato che se tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip potesse esserci un determinato personaggio, non potrebbe che esserne più che felice. In quanto è una persona con cui ha un ottimo rapporto, essendo il suo vicino di casa.

Discorso completamente differente per Soleil Sorge, che ha avuto più occasioni in passato per discuterci. In quanto hanno avuto svariate occasioni di lavorare insieme e non sono mai andate a buon fine, litigando sempre durante il corso della diretta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Miriana Trevisan censurata al GF Vip: svelati i segreti della produzione

Per questo motivo, qualora dovesse entrare nella casa del Grande Fratello Vip, lei potrebbe fare i bagagli ed andare via, ma chi è il personaggio in questione? Lui è Luca Vismara, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che con Soleil ha condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi dove hanno discusso e non poco tra loro, ma anche durante uno speciale di Capodanno dove lei gli ha addirittura staccato il collegamento.

Il cantante, come potete vedere dal post incorporato in fondo all’articolo, è venuto a conoscenza della confidenza di Soleil e, ironia della sorte, ha fatto anche il provino per quest’edizione. Per questo motivo ha subito replicato.

Luca Vismara è pronto ad entrare al GF Vip, ma la produzione lo avrà realmente contattato? Nel caso potremmo vederne delle belle.