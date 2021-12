Grande Fratello Vip, altro che perdono: arriva l’affondo finale

Il Grande Fratello Vip è una bomba ad orologeria! Dall’uscita dei concorrenti più controversi alle ultime affermazioni è passato pochissimo tempo, ma il caos sembra regnare sovrano. Polemiche, parole velenose e continui attacchi sono in vista. In questo momento sono state sondate le basi per una futura guerra! Chi l’avrebbe mai detto che tra loro due sarebbe finita così? Si tratta dei vipponi che sembravano aver ottenuto la pace, ma niente è quello che sembra.

Litigi, scontri e qualche piccolo incontro, si stanno consumando nella casa del Grande Fratello Vip. Gli ultimi eventi sono stati densi di emozioni, belle e brutte. Diciamo che nella situazione attuale i gieffini più controversi sono ancora nell’occhio del ciclone, e sembreranno restarci per un po’, ma non sono gli unici. Perché ecco che una voce “fuori campo” interviene e prende delle posizioni ferme e decise: “Non perdono”. Soprattutto sono diversi i personaggi che la pensano allo stesso modo. Sarà finalmente la svolta delle dinamiche in questo GF, oppure si tratta dell’ennesima polemica senza cognizione di causa? Ecco le parole di veleno dichiarate e il punto di non ritorno.

Qualcuno ha detto Grande Fratello Vip? Allora, si entra a gamba a tesa nella casa più spiata d’Italia, dove i guai non mancano mai! Niente di più vero. Le ultime vicende hanno particolarmente scosso sia i concorrenti che i telespettatori, i quali non sanno più che aspettarsi dall’edizione più polemica. Anzi, sanno cosa gli spetta: un altro litigio!

Questo sembra proprio avere i tratti di una guerra. Il confronto arriverà, ma al momento c’è chi cerca alleati e li trova. Le discussioni sono state e sono diverse, anche l’ultimo scontro tra le due gieffine ha gettato la casa nel caos, insomma sembra non mettersi benissimo.

Soprattutto, chi pensa che i giochi siano finiti, si sbaglia! Il motivo? Il bello deve ancora venire! In intimità cade la maschera, e subentra la verità dei fatti: ecco la durissima posizione, lo scontro è ufficialmente aperto!

Grande Fratello Vip sgancia la bomba inaspettata!

Dilemmi, incomprensioni, e continui scontri, animano la casa più chiacchierata d’Italia! Sbocciano anche amori, infatti la nuova coppia è una piacevole scoperta. Proprio per questo non c’è solo guerra, ma non la si può non riconoscere come una componente frequente durante la trasmissione. Specialmente è in diretta che si svelano dei retroscena imperdibili, ma non è solo questo. Perché è durante le confessioni intime che cade la maschera! Alla faccia del perdono e del “comodino”, ecco le sue parole!

Si tratta di Gianmaria Antinolfi, ha sfoderato i suoi artigli e non teme più nessuno! Soprattutto ha deciso di essere sé stesso. Più volte additato come un “comodino” da Soleil perché non fa “nulla di interessante”, questa volta inizia a dare delle risposte. Stanco di essere trattato male decide di prendere posizione e di trovare i suoi alleati, perché non è l’unico a pensarla così.

Il suo astio è nei confronti dell’ex fiamma, Soleil Sorge. Prima si amano, poi odiano, in seguito si avvicinano, e ancora arrivano al punto di rottura! Insomma, paragonare il loro rapporto al cambiare del vento non è poi così sbagliato. Tutto è nato dall’intollerabile arroganza di Soleil, che Gianmaria non sopporta più.

La gieffina in più occasioni gli urla contro, lo tratta male e lo scaccia quando non gli serve, secondo Antinolfi. La situazione sta per vacillare sempre più, perché Gianmaria non crede ad una sola parola della Sorge che vuole passare come una vittima nelle grinfie di Alex, ormai fuori dai giochi. Secondo il gieffino se lei non facesse così, non avrebbe più nessuno al suo fianco.

Specialmente perché crede fortemente che le cose vanno fatte in due, e che sta dalla parte di Alex che invece si è preso tutta la colpa. Infine, conferma quello che dice Miriana Trevisan, cioè che la vera vittima è Delia Duran!

Insomma, trova in Miriana la perfetta compagna, dal momento in cui lei stessa ha confidato pochi giorni prima a Manila di vedere la stessa ipocrisia da parte di Soleil.

Entrambi sanno benissimo che non è una vittima che piange l’uomo amato, perché ritengono che lei ci abbia marciato. Per cui stringono il patto di Alleanza Antinolfi- Trevisan, perché hanno deciso di denunciare le falsità in casa, esponendosi e sostenendosi a vicenda in puntata.

Che state aspettando? Restate sintonizzati, ne vedremo delle belle!