Triangolo amoroso al Paradiso delle signore? Anticipazioni spiazzanti

Si fanno sempre più sorprendenti le storie all’interno della soap “Il Paradiso delle Signore”. Nel corso delle nuove puntate tante sorprese

Sempre più intricanti e interessanti le vicende dei protagonisti de “Il Paradiso delle Signore”. L’ex fiction Rai diventata una soap opera americana racconta le storie dei personaggi che si intrecciano sullo sfondo del “Paradiso“, il grande magazzino di abbigliamento e accessori nel centro di Milano. Ambientata negli anni ’60, la “soap” sta ottenendo un successo che non si arresta.

E nelle puntate che arriveranno nei prossimi giorni ne vedremo sicuramente delle belle. In particolare per quanto riguarda il “triangolo” con Marco, Stefania e Gemma. Il pretesto sarebbe una collaborazione professionale, con entrambi appassionati di giornalismo. Tra Stefania e Marco, in effetti, sembra che qualcosa davvero potrebbe nascere.

Paradiso delle Signore: un triangolo amoroso sconvolgerà tutto

Quella in corso è la sesta stagione, che ha introdotto nuovi personaggi: tra quelli più apprezzati c’è Marco di Sant’Erasmo e Gemma Zanatta. Parliamo del nipote della contessa Adelaide, che è ritornato a Milano per trovare lavoro. Questo dopo un furioso litigio con il fratello, che ha un po’ sconvolto gli equilibri. Per quanto riguarda la “figliastra” di Ezio, lei è con i suoi nuovi familiari a Casa Colombo.

Contenta perchè ha trovato lavoro proprio nel grande magazzino. In ogni caso, il tema cardine delle puntate sarà l’intreccio amoroso tra Marco e Gemma. Ma attenzione anche alla Zanatta, che ha mentito ai suoi genitori pur di proseguire senza dire nulla la sua storia con il ragazzo. E’ cosi che, di fatto, è iniziata una relazione clandestina che porterà sicuramente a delle conseguenze.