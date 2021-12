Dramma a Hollywood, la struggente confessione dell’attrice

Il dramma dell’attrice di Hollywood si è espanso in tutto il mondo: la struggente rivelazione è su i tabloid più famosi, ma lo è per volere suo. E’ lei stessa che confessa tutto. Nessuno si sarebbe mai aspettato niente del genere. La vita di ognuno è contraddistinta da difficoltà continue e nuove sfide, le quali a volte possono essere più dolorose del previsto. Ecco l’inedita e inaspettata verità che ha letteralmente sconvolto tutti.

Essere un personaggio famoso è difficile, anche perché un dramma del genere può colpire chiunque, non importa quanto si sia famosi. Nella maggior parte dei casi si hanno dei grandi pregiudizi, anche nei confronti delle star. Si misura la loro felicità in base agli scatti di una copertina, o per quanti film girati, senza rendersi conto che anche per i personaggi del mondo dello spettacolo ci sono problemi comunissimi. Sono persone fatte di carne ed ossa, e come qualsiasi essere vivente, soffrono. Nel suo caso, nessuno ci avrebbe mai creduto, ma la confessione è tanto veritiera quanto struggente e riguarda i due mali che l’hanno afflitta.

Ogni dramma viene visto come una montagna insormontabile perché nella maggior parte dei casi non si vede via d’uscita. Trovare la speranza non è così facile come sembra, anzi forse diventa uno dei duri ostacoli da affrontare.

Specialmente nel caso dell’attrice in questione, ci si può sentire sprofondare e cadere nello sconforto. La star ha già subito un intervento doppio per rimuovere un cancro, e adesso ne dovrà affrontare un’altra!

Non è l’unica ad aver vissuto questo dolore. C’è anche chi è andato via lentamente, e che ancora paga le conseguenze della tragica situazione affrontata. La moglie di Paolo Rossi confessa il grande dolore, situazione sconvolgente per chiunque.

Insomma, la vita non dà sempre belle sorprese. Quella per l’attrice è a dir poco devastante, ma una cosa è certa: è pronta a tutto! Ecco la struggente verità.

Dramma per l’attrice più amata: i due terribili mali

Tra le colleghe della protagonista di oggi, c’è la diva del cinema italiano che racconta il dolore vissuto. La tragicità della confessione mette i brividi, situazione che ricorda ogni giorno quanto si è fortunati a preoccuparsi per questioni che non riguardano la salute. Perché è proprio quest’ultima una grande fonte di tristezza, specialmente quando se ne susseguono una dopo l’altra. Il messaggio scritto su Twitter dalla diretta interessata toglie ogni dubbio, si è ammalata ancora, non di cancro, ma di un altro male, forse quello che fa più paura di tutti.

Si tratta di uno dei volti del mitico e iconico Friends, Christina Applegate! La star delle sitcom più famosa del mondo che impersonava la sorella di Rachel, l’attrice Jennifer Aniston, decide di confessare la verità dei fatti ai fan, prima che lo facciano altri.

Sarà perché già ha vissuto un male come il cancro al seno, ricevendo come operazione una doppia mastectomia preventiva, ma decide di essere coraggiosa e sincera affrontando tutto di petto.

Forte dal male passato, cerca di riprendersi in fretta da quello appena diagnosticato: ha la sclerosi multipla. Lo confessa senza girare attorno al discorso, affermando:

“È stato un viaggio strano, ma ho ricevuto grande sostegno dalle persone che conosco e che hanno la mia medesima malattia”

Parole forti, ma che fanno comprendere quanto siamo piccoli nel mondo, e quanto di grande c’è nel conforto di un abbraccio. L’amore è e resterà per sempre, l’arma più potente per combattere qualsiasi male, perché la sua energia è inesauribile.